Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика) Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика)

3 октября 2023 года прошел год с начала международного применения Украиной NCTS. За этот период в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита успешно завершено более 19,5 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В то же время в Украине было успешно завершено более 4 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции.

В контексте дальнейшего расширения применения NCTS Гостаможслужбой проводится активная работа по привлечению предприятий для предоставления авторизации применения транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией.

Так, уже предоставлено 85 авторизаций на применение транзитных упрощений, из них 37 авторизаций на использование общей гарантии, 1 — на использование общей гарантии с уменьшением размера референтной суммы до 30%, 39 авторизаций — на объекты авторизованных грузоотправителей и грузополучателей, а также 8 авторизаций — на использование пломб специального типа. Более 40 заявлений от предприятий находятся на разных этапах рассмотрения.

С 1 октября 2022 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужбой зарегистрирована 31 общая гарантия, 20 из которых на сумму почти 60 млн евро являются действующими по состоянию на начало октября 2023 года. Также в системе управления гарантиями NCTS зарегистрировано 1 373 индивидуальных электронных гарантий, 1 232 из которых действуют на сумму 66 млн евро.

Также Гостаможслужбой осуществляется взаимодействие с таможенными органами других стран в рамках административной помощи в соответствии с Конвенцией. За год международного применения NCTS было инициировано почти 300 запросов о надлежащем завершении процедуры совместного транзита и проработано более 300 запросов, полученных от таможенных администраций других стран.

В рамках предоставления консультаций как представителям бизнеса, так и должностным лицам таможенных органов, с начала международного применения NCTS Службой поддержки по вопросам совместного транзита Гостаможслужбы проработано более 2,5 тыс. запросов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.