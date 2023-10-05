Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика) — Finance.ua
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Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика)

Казна и Политика
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Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика)
Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика)
3 октября 2023 года прошел год с начала международного применения Украиной NCTS. За этот период в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита успешно завершено более 19,5 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В то же время в Украине было успешно завершено более 4 тыс. перемещений, начатых в других странах-участницах Конвенции.
Год «таможенного безвиза» — итоги от Государственной таможенной службы (инфографика)
В контексте дальнейшего расширения применения NCTS Гостаможслужбой проводится активная работа по привлечению предприятий для предоставления авторизации применения транзитных упрощений в соответствии с Конвенцией.
Так, уже предоставлено 85 авторизаций на применение транзитных упрощений, из них 37 авторизаций на использование общей гарантии, 1 — на использование общей гарантии с уменьшением размера референтной суммы до 30%, 39 авторизаций — на объекты авторизованных грузоотправителей и грузополучателей, а также 8 авторизаций — на использование пломб специального типа. Более 40 заявлений от предприятий находятся на разных этапах рассмотрения.
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С 1 октября 2022 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужбой зарегистрирована 31 общая гарантия, 20 из которых на сумму почти 60 млн евро являются действующими по состоянию на начало октября 2023 года. Также в системе управления гарантиями NCTS зарегистрировано 1 373 индивидуальных электронных гарантий, 1 232 из которых действуют на сумму 66 млн евро.
Также Гостаможслужбой осуществляется взаимодействие с таможенными органами других стран в рамках административной помощи в соответствии с Конвенцией. За год международного применения NCTS было инициировано почти 300 запросов о надлежащем завершении процедуры совместного транзита и проработано более 300 запросов, полученных от таможенных администраций других стран.
В рамках предоставления консультаций как представителям бизнеса, так и должностным лицам таможенных органов, с начала международного применения NCTS Службой поддержки по вопросам совместного транзита Гостаможслужбы проработано более 2,5 тыс. запросов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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