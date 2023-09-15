Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» до конца 2025 года — Finance.ua

Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» до конца 2025 года
Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.
Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.
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Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13−14 сентября.
«Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы — один из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также работаем над вопросом верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками», — заявил Кубраков.
Предыдущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано в августе 2022 года действием до конца этого года.
Напомним, в конце августа Украина согласовала «транспортный безвиз» с Норвегией. Речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. В целом, украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.
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