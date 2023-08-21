Украинские машины будут экспортироваться в ЕС по промышленному безвизу — Finance.ua

Украинские машины будут экспортироваться в ЕС по промышленному безвизу Сегодня 11:42 — Казна и Политика

Украинские машины будут экспортироваться в ЕС по промышленному безвизу

Украинские производители машин смогут поставлять свои товары в Евросоюз по промышленному безвизу (ACAA). Поскольку Кабинет Министров привел Технический регламент безопасности машин в соответствии с нормами ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Принятие этого постановления — это очередной шаг к заключению Соглашения по промышленному безвизу с ЕС (ACAA). После обновления положений Технического регламента украинская продукция будет отвечать требованиям, действующим в Евросоюзе. Это обеспечит устранение технических барьеров в торговле соответствующей продукцией между Украиной и ЕС», — пояснил замминистра экономики Украины Виталий Кондратов.

По его словам, правительство пытается обеспечить подписание «промышленного безвиза» в первую очередь в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Ведь они являются важным двигателем привлечения инвестиций, развития инноваций, содействия исследованиям и разработкам, а также переквалификации рабочей силы.

«Принятие постановления позволит заключить соглашение АСАА в сфере машин, в результате чего украинские производители смогут свободно поставлять соответствующую продукцию на рынок ЕС без проведения дополнительных процедур оценки соответствия, что улучшит ее конкурентоспособность. Аналогичной будет ситуация с продукцией иностранного происхождения, которая также сможет попадать на рынок Украины без дополнительных затрат на проведение процедур оценки соответствия требованиям украинского законодательства», — резюмировал Виталий Кондратов.

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