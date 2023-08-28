С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с отметкой экологичности — Finance.ua

С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с отметкой экологичности
С 1 сентября все пассажирские автомобили, которые намерены пересечь границу «18−60», должны иметь определенный класс экологичности или указанный класс экологичности ЕВРО-1. При отсутствии этих данных пересечение границы будет невозможно. Для чего нужна данная процедура — рассказываем дальше.
Класс экологичности транспортного средства
Укртрансбезопасность предупреждает водителей о том, что осталось всего 5 дней, чтобы обновить данные о классе экологичности транспортного средства.
Согласно Лицензионным условиям, утвержденным постановлением КМУ № 100, к заявлению на получение лицензии, кроме ранее указанных документов, дополнительно должны предоставляться сведения о собственных, арендованных, а также предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах с определенным классом экологичности.
Также при необходимости нужно предоставить заверенные копии свидетельств о регистрации транспортного средства и временных регистрационных талонов.
Обращаем внимание, что сертификаты, у которых истек срок действия, приниматься не будут.
Однако в том случае, если в свидетельстве о регистрации ТС есть отметка класса экологичности, подавать сертификат не требуется.
При пересечении границы на автомобиле не забывайте о Зеленой карте — обязательном документе для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
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