ТОП-20 дизельных автомобилей, которые покупают украинцы: самые популярные модели июля — Finance.ua

ТОП-20 дизельных автомобилей, которые покупают украинцы: самые популярные модели июля Сегодня 19:01 — Личные финансы

ТОП-20 дизельных автомобилей, которые покупают украинцы: самые популярные модели июля

В Украине стали покупать меньше новых дизельных автомобилей. Однако спрос на подобные модели все еще остается.

Об этом рассказали на сайте AUTO.RIA.

Всего за июль на учет поставили 5,3 тысяч новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи выросли на 45%.

В Европе продажи дизельных автомобилей снизились с 37% до 16% за пять лет. Это связано с введением нового экологического стандарта Евро-6, который начнет действовать в Украине только с 2025 года.

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В Украине, где введение Евро-6 отсрочили до начала 2025 года, легковушки с достаточно прихотливыми, но экономными современными турбодизелями пользуются стабильным спросом. И учитывая уменьшение количества продаж такого транспорта по итогам июля, мы получили основания сказать «пользовались спросом», если бы не одно «но»: рыночная доля дизельной техники в сегменте новых авто в июле все равно сохранилась «в плюсах» благодаря тому, что пропорционально уменьшилось количество продаж новых авто в целом. Как-никак, июль стал первым месяцем 2023 года, когда количество дизельных легковушек, купленных в автосалонах дилеров украинскими автомобилистами, уменьшилось, составив 1353 новые машины (в июне таких было на 114 больше).

Топ-24 самых популярных новых дизельных автомобилей в Украине:

Renault Duster — 321 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 134 авто. Skoda Kodiaq — 112 авто. Volkswagen Touareg — 96 авто. Renault Express — 68 авто. BMW X5 — 66 авто. Peugeot 3008 — 37 авто. BMW X6 — 34 авто. Toyota Land Cruiser — 32 авто. Lexus LX — 28 авто. Mercedes-Benz GLS — 25 авто. BMW X7 — 22 авто. Citroen C5 Aircross — 22 авто. Hyundai Staria — 21 авто. Opel Grandland — 20 авто. BMW X1 — 18 авто. BMW 6 Series — 17 авто. Volkswagen Transporter — 16 авто. Hyundai Tucson — 15 авто. Opel Combo — 15 авто.

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