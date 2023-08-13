В США электромобиль все еще дороже в эксплуатации, чем обычный бензиновый — Finance.ua

В США электромобиль все еще дороже в эксплуатации, чем обычный бензиновый 13.08.2023, 01:12 — Технологии&Авто

В США электромобиль все еще дороже в эксплуатации, чем обычный бензиновый

Анализ Anderson Economic Group свидетельствует, что стоимость заправки классического автомобиля на АЗС США обходится в 9,78 доллара на 100 миль пройденной дороги, а зарядка от сети для пробега электромобиля на такое же расстояние обойдется в 15,97 доллара.

Таким образом экономическая выгода остается на стороне классической техники с ДВС, которую дешевле заправлять, чем заряжать альтернативу EV.

Стоимость пробега кроссоверов за 100 миль (160,93 км) с ценником 9,78 доллара относится к Nissan Versa, Honda Civic, Hyundai Elantra, Subaru Impreza и Mitsubishi Mirage. Эксперты приводят сравнение с электромобилями Nissan Leaf и Chevrolet Bolt, заряжаемыми в основном дома, в которых каждые 100 миль дороги обходится в 12,55 доллара, а на станции зарядки ценник еще выше — 15,97 доллара/100 миль.

Автомобили с ДВС в этом сегменте, такие как Honda Accord, Toyota Camry, Chevrolet Malibu и Subaru Outback обычно обходятся в пределах 11,08 доллара за заправку на 100 миль пройденной дороги. Для сравнения: зарядка конкурирующего электромобиля (Kia EV6, Tesla Model 3/Y и Ford Mustang Mach E) от домашней сети стоит 12,62 доллара/100 миль или 16,10 доллара/100 миль при зарядке на станции.

В сегменте роскошных автомобилей EV ситуация гораздо лучше, приоритеты полярно меняются. Здесь заправка BMW 5-Series, Porsche Macan и Audi A6 с ДВС стоит в среднем 17,56 доллара на 100 миль пробега, а электромобилей Porsche Taycan, Tesla Model 3 и Polestar 2 обойдется в среднем 13,50 доллара за 100 миль при условии накопления энергии в домашних условиях. Эта цифра увеличивается до 17,81 доллара при заправке на станции, что практически сравнялось с классической техникой ДВС.

Интересная картина наблюдается в сегменте пикапов, где машины с ДВС затрачивают на дизельное топливо в среднем 17,10 доллара США на каждые 100 миль пробега, тогда как пикап EV, заряженный дома, стоит около 17,72 доллара/100 миль. Затраты здесь очень близкие, но интерес владельцев теряется при зарядке электромобиля на коммерческой станции, которая в среднем обходится 26,38 доллара/100 миль.

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Телеканал 24 По материалам:

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