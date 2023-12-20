За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков — Finance.ua
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За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков

Аграрный рынок
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За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков
За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков
За полтора года действия Соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС (так называемого «транспортного безвиза») экспорт украинской продукции в страны Евросоюза увеличился на 47,5%, тогда как импорт товаров в обратном направлении — на 44%.
Такие данные на своей странице в Х привел вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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«Ключевой вывод — соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. К примеру, в этом году экспорт из Украины автомобильным транспортом вырос на 30%, а импорт — на 25%. Это подтверждает положительное влияние соглашения и его действенность», — написал чиновник.
Как отметил А. Кубраков, указанные выводы он озвучил 18 декабря в ходе заседания Совместного комитета, созданного в соответствии с соглашением.
«Также я подчеркнул, что полное разблокирование польско-украинской границы и предотвращение дальнейших блокад в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона», — подчеркнул он.
По материалам:
Agravery
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