За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков — Finance.ua

За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков Сегодня 19:35 — Аграрный рынок

За время действия «транспортного безвиза» экспорт из Украины в ЕС увеличился почти на 50% — Кубраков

За полтора года действия Соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС (так называемого «транспортного безвиза») экспорт украинской продукции в страны Евросоюза увеличился на 47,5%, тогда как импорт товаров в обратном направлении — на 44%.

Такие данные на своей странице в Х привел вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Ключевой вывод — соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. К примеру, в этом году экспорт из Украины автомобильным транспортом вырос на 30%, а импорт — на 25%. Это подтверждает положительное влияние соглашения и его действенность», — написал чиновник.

Как отметил А. Кубраков, указанные выводы он озвучил 18 декабря в ходе заседания Совместного комитета, созданного в соответствии с соглашением.

«Также я подчеркнул, что полное разблокирование польско-украинской границы и предотвращение дальнейших блокад в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона», — подчеркнул он.

Agravery По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.