Топ-10 агропроизводителей Украины: как изменились доходы аграриев (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 агропроизводителей Украины: как изменились доходы аграриев (инфографика) Сегодня 12:00

Топ-10 агропроизводителей Украины: как изменились доходы аграриев (инфографика)

За 2022 год совокупный доход компаний, согласно Индексу Опендатабот, попавших в топ-10 в агросфере, увеличился на 27%. Половину бизнесов топа составляют предприятия группы МХП, также в список попали представители группы Кернел и бизнес Порошенко-младшего.

заработали 97,65 млрд грн. Согласно данным Индекса Опендатабот , топ-10 украинских агропроизводителей в 2022 году в общей сложности

Ровно половина компаний из топ-10 принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП», основанной Юрием Косюком. Речь идет о таких: «Винницкая птицефабрика», «Мироновская ПФ», «Зернопродукт МХП», «НПФ „Урожай“» и «Ориль-лидер». Именно на эти предприятия приходится львиная доля совокупного дохода топа компаний по показателям прошлого года — 65% или 63,2 млрд грн.

Все 5 компаний в 2022 году получили доход больше, чем в 2021 году, а их совокупный доход увеличился почти в 1,5 раза.

Лидер группы неизменен два года подряд — это «Винницкая птицефабрика». В прошлом году доход предприятия увеличился почти в 1,6 раза по сравнению с 2021: с 19,4 млрд грн до 30,4 млрд грн.

А наибольший прирост дохода за год в 2022 году наблюдается у компании «НПФ „Урожай“» — аж в 2,6 раза. Так, если в 2021 году предприятие заработало 2,24 млрд грн, то уже в 2022 — 5,81 млрд грн. Благодаря этому только через год «НПФ „Урожай“» поднялась с 19-й позиции рейтинга в 2021 на 6 позицию в 2022-м.

Еще 2 компании из топа — «Дружба-Нова» и «Энселко агро» — принадлежат к финансово-промышленной группе Кернел, основанной Андреем Веревским. Доля этих предприятий в совокупном доходе агротопа в 2022 году составила 12%.

В 2022 году совокупный доход этих компаний снизился на 14%: с 13,5 млрд грн до 11,6 млрд грн. Наиболее заметно — на 28% — сократились доходы «Дружба-Нова», из-за чего компания потеряла 3 позиции рейтинга, впрочем, оставалась в топ-10. А доход «Энселко агро» незначительно увеличился — на 2%.

Еще одна компания из топ-10 в сфере агро получила меньший доход в 2022 году и переместилась с 2 позиции на 3-ю в 2022 году. Это Лебединский семенной завод, принадлежащий группе компаний LNZ Group, основанной Дмитрием Кравченко. Доля предприятия в совокупном доходе агротопа уменьшилась с 18% в 2021 году до 14% в 2022 году.

Также в аграрный топ-10 Индекс Опендатабот вошла компания «Подолье», которая входит в группу компаний Укрпроминвест, принадлежащую Алексею Порошенко. Доход этой компании увеличился на 27% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Еще один бизнес — «Аграрная компания 2004», входящая в группу VITAGRO (Сергей Лабазюк) — в течение 2022 года увеличила свой доход на 44%.

Некоторые компании в течение первого года полномасштабной войны потеряли свои позиции и выбыли из топ-10. Это:

«АПК-ИНВЕСТ», принадлежащий Борису Колесникову, доход которой сократился на 21% в 2022 по сравнению с 2021. Компания переместилась с 10 позиции в 2021 на 19 в 2022;

«ПК „Заря подолья“», которая входит в группу компаний Укрпроминвест (Порошенко Алексей Петрович). Доход предприятия в прошлом году в 2022 году сократился почти на четверть (23%), и с 7-й позиции рейтинга компания опустилась на 15%.

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