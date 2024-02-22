Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины — Finance.ua

Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины Сегодня 14:01 — Казна и Политика

Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины

Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.

Отмечается, что послы согласовали мандат Европейского Совета на переговоры по продлению приостановки импортных пошлин и квот на экспорт в ЕС из Украины и Молдовы еще на год.

«Предложение по автономным торговым мерам для Украины направлено на возобновление приостановки импортных пошлин и квот еще на один год (с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года), одновременно усиливая защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые уже включены в текущий регламент», — говорится в сообщении.

Ожидается, что 7 марта 2024 г. за это предложение проголосует Комитет Европейского парламента по международной торговле (INTA).

Далее положения должны быть приняты Советом ЕС, подписаны представителями Совета и Европейского Парламента и опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Ранее Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны россии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что продление безвиза позволит украинским бизнесменам продолжать экспорт своей продукции на рынки ЕС без ограничений в виде квот, пошлин и тарифов, открывая новые возможности для украинского бизнеса и способствуя укреплению экономики страны.

Справка Finance.ua:

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Діло По материалам:

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