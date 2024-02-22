Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины — Finance.ua

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Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины

Казна и Политика
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Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины
Послы ЕС согласились продлить еще на год «торговый безвиз» для Украины
Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.
Отмечается, что послы согласовали мандат Европейского Совета на переговоры по продлению приостановки импортных пошлин и квот на экспорт в ЕС из Украины и Молдовы еще на год.
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«Предложение по автономным торговым мерам для Украины направлено на возобновление приостановки импортных пошлин и квот еще на один год (с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года), одновременно усиливая защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые уже включены в текущий регламент», — говорится в сообщении.
Ожидается, что 7 марта 2024 г. за это предложение проголосует Комитет Европейского парламента по международной торговле (INTA).
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Далее положения должны быть приняты Советом ЕС, подписаны представителями Совета и Европейского Парламента и опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.
Ранее Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
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Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны россии.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что продление безвиза позволит украинским бизнесменам продолжать экспорт своей продукции на рынки ЕС без ограничений в виде квот, пошлин и тарифов, открывая новые возможности для украинского бизнеса и способствуя укреплению экономики страны.

Справка Finance.ua:

  • президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестовать они не могут;
  • главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле?

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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