Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах — Finance.ua

Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах

Правительство усилило надзор за безопасностью непродовольственной продукции и качеством предоставления потребителям коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Постановление Кабинета Министров частично возвращает проверки безопасности непродовольственной продукции в соответствующих отраслях (например, бытовая техника, автоприборы, компьютеры, циркулярные пилы, подъемники для обслуживания транспорта, газонокосилки, кухонные комбайны и т. п. ).

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«Принятие такого решения является требованием наших европейских партнеров. В частности, это необходимый шаг в рамках рекомендаций Европейской Комиссии по подготовке к заключению Соглашения АСАА („промышленного безвиза“) и программы Ukraine Facility. Также это поможет защитить потребителей от нарушений безопасности непродовольственной продукции и законодательства на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг, относительно которых мы регулярно получали жалобы», — отметил замминистра экономики Алексей Соболев.

Согласно решению правительства, возобновляются плановые и внеплановые проверки непродовольственной продукции в 3-х приоритетных направлениях Соглашения АСАА:

электромагнитной совместимости;

низковольтного электрического оборудования;

безопасности машин и механизмов

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Также возобновляются внеплановые проверки в сфере предоставления коммунальных услуг, в частности:

установление государственных регулируемых цен;

законодательства о защите прав потребителей и метрологического надзора.

В ходе предварительных консультаций легальный бизнес поддержал усиление надзора за безопасностью непродовольственной продукции. Поскольку это будет препятствовать работе нелегальных поставщиков.

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