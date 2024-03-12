Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах — Finance.ua

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Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах

Казна и Политика
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Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах
Нужно для «промышленного безвиза»: правительство вернуло внеплановые проверки в двух сферах
Правительство усилило надзор за безопасностью непродовольственной продукции и качеством предоставления потребителям коммунальных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Постановление Кабинета Министров частично возвращает проверки безопасности непродовольственной продукции в соответствующих отраслях (например, бытовая техника, автоприборы, компьютеры, циркулярные пилы, подъемники для обслуживания транспорта, газонокосилки, кухонные комбайны и т. п.).
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«Принятие такого решения является требованием наших европейских партнеров. В частности, это необходимый шаг в рамках рекомендаций Европейской Комиссии по подготовке к заключению Соглашения АСАА („промышленного безвиза“) и программы Ukraine Facility. Также это поможет защитить потребителей от нарушений безопасности непродовольственной продукции и законодательства на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг, относительно которых мы регулярно получали жалобы», — отметил замминистра экономики Алексей Соболев.
Согласно решению правительства, возобновляются плановые и внеплановые проверки непродовольственной продукции в 3-х приоритетных направлениях Соглашения АСАА:
  • электромагнитной совместимости;
  • низковольтного электрического оборудования;
  • безопасности машин и механизмов
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Также возобновляются внеплановые проверки в сфере предоставления коммунальных услуг, в частности:
  • установление государственных регулируемых цен;
  • законодательства о защите прав потребителей и метрологического надзора.
В ходе предварительных консультаций легальный бизнес поддержал усиление надзора за безопасностью непродовольственной продукции. Поскольку это будет препятствовать работе нелегальных поставщиков.
По материалам:
Finance.ua
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