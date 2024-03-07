НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу — Finance.ua
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НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу

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НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу
НАПК начало 86 проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу
В течение февраля 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проведение 86 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу, сообщила пресс-служба НАПК.
Декларации за 2021 и 2022 годы, прошедшие логический и арифметический контроль (ЛАК) и получившие самый высокий показатель рейтинга риска на момент отбора, были отобраны на полную проверку. Также были начаты полные проверки на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании активов.
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В феврале были начаты проверки деклараций следующих категорий лиц:
  • народных депутатов (2 декларации);
  • государственных служащих категорий «А» или «Б» (35 деклараций);
  • глав областных советов, районных государственных администраций (3 декларации);
  • судей (11 деклараций);
  • прокуроров (3 декларации);
  • следователей, дознавателей, полицейских (6 деклараций);
  • директоров государственных и коммунальных предприятий, их заместителей (7 деклараций);
  • депутатов местных советов (13 деклараций, включая 2 декларации областных советов);
  • дипломатических лиц (2 декларации).
Проверяемые лица получили уведомление о начале проверки в своем личном кабинете в Реестре деклараций.
В настоящее время НАПК находится на этапе проведения 206 полных проверок деклараций. Следует подчеркнуть, что начало полной проверки не свидетельствует о совершении декларантом коррупционного или связанного с коррупцией преступления. Результаты проверки будут известны в течение двух-трех месяцев.
В случае выявления нарушений НАПК будут применять меры по привлечению лица к установленной законом ответственности. При наличии оснований материалы будут направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для рассмотрения вопроса о конфискации необоснованных активов.
По материалам:
Finance.ua
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