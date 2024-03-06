Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция
Получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений не так уж сложно. Зачем нужен такой документ и как легко получить его онлайн?
Информационная справка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (ЕГР), содержит сведения о физическом или юридическом лице, причастном к коррупционным правонарушениям, или об отсутствии таких данных.
Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — зачем она нужна
Справка о коррупции необходима для участия в государственных тендерах и закупках. Иногда возникает необходимость в этой справке, чтобы показать, что компания не была причастна к коррупционным схемам и правонарушениям.
Также информация из реестра может быть выдана для проверки сведений о претендентах на должности, связанные с государственным или местным управлением по запросу:
- государственных органов Украины,
- органов власти Автономной Республики Крым,
- органов местного самоуправления.
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Такие сведения могут предоставить правоохранительным органам в рамках уголовного или административного дела, а также по запросу прокурора для контроля соблюдения закона.
Кроме того, справку о коррупции могут получить физические лица о себе или юридическом лице, которое они представляют.
В этом случае документ о себе на основе данных, указанных в квалифицированной электронной подписи (КЭП), может сформировать любой зарегистрированный пользователь.
Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — как получить
Справка об отсутствии коррупционных правонарушений и выписка из Единого госреестра не имеют конкретного срока действия, но заказчик закупки имеет право потребовать определить его.
НАПК справку о коррупции выдает по требованию. Подать запрос может физическое или юридическое лицо:
- во время личного обращения;
- через законного представителя;
- по электронной почте;
- на сайте НАПК.
Как получить справку о коррупции онлайн
Для получения справки об отсутствии коррупционных правонарушений понадобятся:
- заявление в электронном виде;
- электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Для получения документа онлайн требуется:
- Перейти на сайт ЕГР и нажать кнопку Получить справку.
- Выбрать в справке получателя справки — физическое или юридическое лицо.
- Указать в поле Выберите центр сертификации ключей КНЭДП ключ.
- Нажмите кнопку Выберите файл и укажите путь к КЭП.
- Введите пароль в поле Пароль защиты ключа.
Сервис обработает данные и произведет идентификацию. Через несколько минут вы получите архивный файл, состоящий из двух документов. Для просмотра и печати справки вам понадобится файл в формате .pdf.
Полученная справка не должна содержать никаких печатей и подписей. Ее подлинность подтверждается номером запроса.
Какая информация доступна бесплатно
В бесплатном открытом доступе есть информация о тех, кто был привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения:
- ФИО;
- место работы и занимаемая должность к моменту совершения правонарушения;
- состав такого правонарушения;
- вид наказания (взыскания);
- способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
- вид дисциплинарного взыскания.
Также открыты данные о юридических лицах, причастных к таким уголовно-правовым нарушениям:
- название;
- юридический адрес;
- код в Едином государственном реестре юридических лиц и ФЛП;
- состав правонарушения;
- вид применяемых мер уголовно-правового характера.
Такая информация не считается конфиденциальной, и доступ к ней не ограничивается.
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