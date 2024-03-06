Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция Сегодня 08:36 — Личные финансы

Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция

Получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений не так уж сложно. Зачем нужен такой документ и как легко получить его онлайн?

Информационная справка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (ЕГР), содержит сведения о физическом или юридическом лице, причастном к коррупционным правонарушениям, или об отсутствии таких данных.

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — зачем она нужна

Справка о коррупции необходима для участия в государственных тендерах и закупках. Иногда возникает необходимость в этой справке, чтобы показать, что компания не была причастна к коррупционным схемам и правонарушениям.

Также информация из реестра может быть выдана для проверки сведений о претендентах на должности, связанные с государственным или местным управлением по запросу:

государственных органов Украины,

органов власти Автономной Республики Крым,

органов местного самоуправления.

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Такие сведения могут предоставить правоохранительным органам в рамках уголовного или административного дела, а также по запросу прокурора для контроля соблюдения закона.

Кроме того, справку о коррупции могут получить физические лица о себе или юридическом лице, которое они представляют.

В этом случае документ о себе на основе данных, указанных в квалифицированной электронной подписи (КЭП), может сформировать любой зарегистрированный пользователь.

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — как получить

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений и выписка из Единого госреестра не имеют конкретного срока действия, но заказчик закупки имеет право потребовать определить его.

НАПК справку о коррупции выдает по требованию. Подать запрос может физическое или юридическое лицо:

во время личного обращения;

через законного представителя;

по электронной почте;

на сайте НАПК.

Как получить справку о коррупции онлайн

Для получения справки об отсутствии коррупционных правонарушений понадобятся:

заявление в электронном виде;

электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Для получения документа онлайн требуется:

Перейти на сайт ЕГР и нажать кнопку Получить справку. Выбрать в справке получателя справки — физическое или юридическое лицо. Указать в поле Выберите центр сертификации ключей КНЭДП ключ.

Нажмите кнопку Выберите файл и укажите путь к КЭП.

Введите пароль в поле Пароль защиты ключа.



Сервис обработает данные и произведет идентификацию. Через несколько минут вы получите архивный файл, состоящий из двух документов. Для просмотра и печати справки вам понадобится файл в формате .pdf.

Полученная справка не должна содержать никаких печатей и подписей. Ее подлинность подтверждается номером запроса.

Какая информация доступна бесплатно

В бесплатном открытом доступе есть информация о тех, кто был привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения:

ФИО;

место работы и занимаемая должность к моменту совершения правонарушения;

состав такого правонарушения;

вид наказания (взыскания);

способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;

вид дисциплинарного взыскания.

Также открыты данные о юридических лицах, причастных к таким уголовно-правовым нарушениям:

название;

юридический адрес;

код в Едином государственном реестре юридических лиц и ФЛП;

состав правонарушения;

вид применяемых мер уголовно-правового характера.

Такая информация не считается конфиденциальной, и доступ к ней не ограничивается.

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