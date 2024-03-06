Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция
Как получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений онлайн — пошаговая инструкция
Получить справку об отсутствии коррупционных правонарушений не так уж сложно. Зачем нужен такой документ и как легко получить его онлайн?
Информационная справка из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (ЕГР), содержит сведения о физическом или юридическом лице, причастном к коррупционным правонарушениям, или об отсутствии таких данных.

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — зачем она нужна

Справка о коррупции необходима для участия в государственных тендерах и закупках. Иногда возникает необходимость в этой справке, чтобы показать, что компания не была причастна к коррупционным схемам и правонарушениям.
Также информация из реестра может быть выдана для проверки сведений о претендентах на должности, связанные с государственным или местным управлением по запросу:
  • государственных органов Украины,
  • органов власти Автономной Республики Крым,
  • органов местного самоуправления.
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Такие сведения могут предоставить правоохранительным органам в рамках уголовного или административного дела, а также по запросу прокурора для контроля соблюдения закона.
Кроме того, справку о коррупции могут получить физические лица о себе или юридическом лице, которое они представляют.
В этом случае документ о себе на основе данных, указанных в квалифицированной электронной подписи (КЭП), может сформировать любой зарегистрированный пользователь.

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений — как получить

Справка об отсутствии коррупционных правонарушений и выписка из Единого госреестра не имеют конкретного срока действия, но заказчик закупки имеет право потребовать определить его.
НАПК справку о коррупции выдает по требованию. Подать запрос может физическое или юридическое лицо:
  • во время личного обращения;
  • через законного представителя;
  • по электронной почте;
  • на сайте НАПК.

Как получить справку о коррупции онлайн

Для получения справки об отсутствии коррупционных правонарушений понадобятся:
  • заявление в электронном виде;
  • электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Для получения документа онлайн требуется:
  1. Перейти на сайт ЕГР и нажать кнопку Получить справку.
  2. Выбрать в справке получателя справки — физическое или юридическое лицо.
  3. Указать в поле Выберите центр сертификации ключей КНЭДП ключ.
  4. Нажмите кнопку Выберите файл и укажите путь к КЭП.
  5. Введите пароль в поле Пароль защиты ключа.
Сервис обработает данные и произведет идентификацию. Через несколько минут вы получите архивный файл, состоящий из двух документов. Для просмотра и печати справки вам понадобится файл в формате .pdf.
Полученная справка не должна содержать никаких печатей и подписей. Ее подлинность подтверждается номером запроса.
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Какая информация доступна бесплатно

В бесплатном открытом доступе есть информация о тех, кто был привлечен к ответственности за коррупционные правонарушения:
  • ФИО;
  • место работы и занимаемая должность к моменту совершения правонарушения;
  • состав такого правонарушения;
  • вид наказания (взыскания);
  • способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
  • вид дисциплинарного взыскания.
Также открыты данные о юридических лицах, причастных к таким уголовно-правовым нарушениям:
  • название;
  • юридический адрес;
  • код в Едином государственном реестре юридических лиц и ФЛП;
  • состав правонарушения;
  • вид применяемых мер уголовно-правового характера.
Такая информация не считается конфиденциальной, и доступ к ней не ограничивается.
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