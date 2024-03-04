Борьба с коррупцией: в правительстве нашли способ минимизировать риски для строительной отрасли — Finance.ua

Борьба с коррупцией: в правительстве нашли способ минимизировать риски для строительной отрасли Сегодня 08:06 — Недвижимость

Борьба с коррупцией: в правительстве нашли способ минимизировать риски для строительной отрасли, Фото: vn.com.ua

В украинском правительстве нашли способ убрать один из самых больших коррупционных рисков для строительной отрасли.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Читайте также В каких областях украинцы наиболее активно используют жилищные сертификаты єВідновлення — статистика

По ее словам, важными шагами цифровизации градостроительства в процессе восстановления страны должно стать:

возможность предоставления права начать строительство автоматически без участия чиновника в электронной системе;

блокировка проектной документации с нарушениями;

введение настройки автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений.

«Сейчас совершенно типична история, когда одни девелоперы вынуждены, условно говоря, стоять с протянутой рукой перед ОМС, чтобы получить градостроительные условия и ограничения, в то время как недобросовестные игроки просто договариваются с соответствующими органами на местах. Поэтому с коррупционными проявлениями следует бороться именно на уровне такого посредничества. Это возможно только за счет автоматизации процессов, которые ранее в ручном режиме осуществляли чиновники», — пояснила нардепка.

Читайте также «єВідновлення»: в 2024 году планируют обеспечить жильем 1 млн украинцев

Шуляк сообщает, что сейчас уже ведется совместная работа с Минвосстановлением, Минцифрой и Кабмином по созданию электронного градостроительного кадастра государственного уровня. Она надеется, что уже к концу текущего года продукт будет запущен полностью.

Цифровизация строительной сферы началась в июле 2020 года, когда состоялся запуск е-системы в сфере строительства. Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ) станет частью будущего градостроительного кадастра государственного уровня.

Благодаря ее запуску сейчас большая часть любых злоупотреблений останавливается на этапе попыток и государство благодаря этому экономит миллиарды гривен ежегодно.

«Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд гривен в год. В целом государство сэкономило 10 млрд. грн. благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор», — отметила Шуляк.

Справка Finance.ua:

жилищный сертификат естьВосстановление отныне можно использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки естьОбитель;

украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье. Чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ).



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.