Борьба с коррупцией: в правительстве нашли способ минимизировать риски для строительной отрасли — Finance.ua

Борьба с коррупцией: в правительстве нашли способ минимизировать риски для строительной отрасли
В украинском правительстве нашли способ убрать один из самых больших коррупционных рисков для строительной отрасли.
Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
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По ее словам, важными шагами цифровизации градостроительства в процессе восстановления страны должно стать:
- возможность предоставления права начать строительство автоматически без участия чиновника в электронной системе;
- блокировка проектной документации с нарушениями;
- введение настройки автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений.
«Сейчас совершенно типична история, когда одни девелоперы вынуждены, условно говоря, стоять с протянутой рукой перед ОМС, чтобы получить градостроительные условия и ограничения, в то время как недобросовестные игроки просто договариваются с соответствующими органами на местах. Поэтому с коррупционными проявлениями следует бороться именно на уровне такого посредничества. Это возможно только за счет автоматизации процессов, которые ранее в ручном режиме осуществляли чиновники», — пояснила нардепка.
Шуляк сообщает, что сейчас уже ведется совместная работа с Минвосстановлением, Минцифрой и Кабмином по созданию электронного градостроительного кадастра государственного уровня. Она надеется, что уже к концу текущего года продукт будет запущен полностью.
Цифровизация строительной сферы началась в июле 2020 года, когда состоялся запуск е-системы в сфере строительства. Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСБ) станет частью будущего градостроительного кадастра государственного уровня.
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Благодаря ее запуску сейчас большая часть любых злоупотреблений останавливается на этапе попыток и государство благодаря этому экономит миллиарды гривен ежегодно.
«Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд гривен в год. В целом государство сэкономило 10 млрд. грн. благодаря тому, что цифровизация исключает человеческий фактор», — отметила Шуляк.
Справка Finance.ua:
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