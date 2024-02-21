Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье — Finance.ua

Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье

Чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Его можно получить у нотариуса, государственного регистратора в ЦПАУ, а также горсовете общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.

Об этом рассказала Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Что это даст? Этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане в течение 30 дней могут прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.

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Ранее, пояснила Шуляк, для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов — правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения. Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации (БТИ), после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС). Именно на основе данных из этой системы нотариусы проводили аннулирование права собственности.

«Такая процедура была длительной, поэтому государство пошло на встречу людям и упростило процедуру — отныне для аннулирования права собственности достаточно обратиться в ЦПАУ или нотариуса с доступом к РПУИ, из которого в два клика можно будет получить необходимую выписку», — пояснила Шуляк и добавила, что список этих нотариусов можно найти на сайте.

Важно: прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите в «Дія» жилищный сертификат и забронируете по нему средства на приобретение нового дома. Без прекращения права собственности вы не сможете перейти к финальному этапу — заключению сделки купли-продажи нового имущества.

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Напоминаем, для того чтобы по программе «єВідновлення» приобрести новое жилье вместо разрушенного, необходимо:

Подать заявление о разрушенном жилье в приложении «Дія», через ЦПАУ или у нотариуса; Подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации; Получить жилищный сертификат в «Дія»; Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в «Двя». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании; Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.

Всего по состоянию на 19 февраля украинцы использовали уже 813 сертификатов на сумму в 1,7 млрд гривен, еще 269 семей средства на приобретение дома по сертификату уже забронировали. Это означает, что они определились с объектом недвижимости, который планируют приобрести, и вскоре заключат соответствующее соглашение.

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