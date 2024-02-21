Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье — Finance.ua

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Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье

Личные финансы
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Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье
Украинцам упростили процесс аннулирования права собственности на уничтоженное жилье
Чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Его можно получить у нотариуса, государственного регистратора в ЦПАУ, а также горсовете общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.
Об этом рассказала Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
Что это даст? Этот шаг существенно упростит процедуру реализации жилищных сертификатов, поскольку после бронирования средств по сертификату граждане в течение 30 дней могут прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформить сделку купли-продажи.
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Ранее, пояснила Шуляк, для аннулирования права собственности граждане должны были собирать пакет документов — правоустанавливающих и подтверждающих факт уничтожения. Его нужно было предоставлять в бюро технической инвентаризации (БТИ), после чего его специалисты проводили осмотр жилья и по итогам проведения вносили сведения в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС). Именно на основе данных из этой системы нотариусы проводили аннулирование права собственности.
«Такая процедура была длительной, поэтому государство пошло на встречу людям и упростило процедуру — отныне для аннулирования права собственности достаточно обратиться в ЦПАУ или нотариуса с доступом к РПУИ, из которого в два клика можно будет получить необходимую выписку», — пояснила Шуляк и добавила, что список этих нотариусов можно найти на сайте.
Важно: прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите в «Дія» жилищный сертификат и забронируете по нему средства на приобретение нового дома. Без прекращения права собственности вы не сможете перейти к финальному этапу — заключению сделки купли-продажи нового имущества.
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Напоминаем, для того чтобы по программе «єВідновлення» приобрести новое жилье вместо разрушенного, необходимо:
  1. Подать заявление о разрушенном жилье в приложении «Дія», через ЦПАУ или у нотариуса;
  2. Подождать, пока комиссия органа местного самоуправления определит сумму компенсации;
  3. Получить жилищный сертификат в «Дія»;
  4. Выбрать новое жилье и забронировать средства на него в «Двя». В течение 5 рабочих дней в приложении поступит подтверждение о бронировании;
  5. Прекратить право собственности на уничтоженное жилье и оформление сделки купли-продажи. В течение 5 дней денежные средства поступят продавцу.
Всего по состоянию на 19 февраля украинцы использовали уже 813 сертификатов на сумму в 1,7 млрд гривен, еще 269 семей средства на приобретение дома по сертификату уже забронировали. Это означает, что они определились с объектом недвижимости, который планируют приобрести, и вскоре заключат соответствующее соглашение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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