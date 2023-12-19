В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье — Finance.ua

В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье Сегодня 15:12 — Личные финансы

В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье

На Едином портале государственных услуг «Дія» запустили обмен жилищного сертификата на жилье.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Дія Summit.

«Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя — стартовая, далее услуга будет масштабироваться», — сказал президент.

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Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.

На сегодняшний день гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.

Напомним, в конце сентября в «Ді» стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты — их получили те украинцы, кто в рамках программы «єВідновлення» подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

Подробно о том, как они работают, Finance.ua рассказывал в статье по ссылке ниже.

Економічна Правда По материалам:

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