В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье — Finance.ua

В «Дії» запустили обмен жилищного сертификата на жилье
На Едином портале государственных услуг «Дія» запустили обмен жилищного сертификата на жилье.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Дія Summit.
«Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя — стартовая, далее услуга будет масштабироваться», — сказал президент.
Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.
На сегодняшний день гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.
Напомним, в конце сентября в «Ді» стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты — их получили те украинцы, кто в рамках программы «єВідновлення» подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.
Подробно о том, как они работают, Finance.ua рассказывал в статье по ссылке ниже.
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