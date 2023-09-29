Украинцам начали выдавать сертификаты на покупку нового жилья — Finance.ua

Украинцам начали выдавать сертификаты на покупку нового жилья
По программе «єВідновлення» у украинцев, чье жилье было разрушено из-за российской агрессии, уже отражаются жилищные сертификаты в «Дія». С ноября их можно использовать для покупки нового дома.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
После подачи заявления в «Дія» о разрушенном имуществе комиссия органа местного самоуправления разрабатывает уведомление и определяет сумму компенсации. Информация об этом содержится в жилищном сертификате, который позже можно использовать для покупки нового жилья.
Сведения о сертификате хранятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.
Чтобы проверить сертификат в «Дія», необходимо:
- авторизоваться в приложении;
- выбрать Услуги — «єВідновлення»;
- перейти в раздел Сертификаты на выплаты.
«На этом этапе вы можете предварительно определить для себя, какой дом или квартиру хотите приобрести, и определить наиболее комфортное место для жизни», — отмечают в Минцифры.
Пока что дорабатывается механизм использования жилищного сертификата, и с ноября за полученные средства можно приобрести новую квартиру или дом на вторичном рынке или же инвестировать в строительство.
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Всего украинцы уже подали 3685 заявлений о разрушенном имуществе, чтобы получить компенсацию по программе «єВідновлення» и приобрести новую квартиру или дом. Из них 82 человека уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.
Как добавил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство продолжает выплачивать целевые средства для ремонтов поврежденного жилья. Таким образом, программа «єВідновлення» постепенно охватывает всех украинцев, чье жилье пострадало от российских террористов.
«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества
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