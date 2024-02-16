Отчет о выполненном ремонте по программе «єВідновлення» теперь можно подать через портал «Дія» — инструкция Сегодня 14:01 — Личные финансы

Отчет о выполненном ремонте по программе «єВідновлення» теперь можно подать через портал «Дія» — инструкция

Украинцы, которые получили выплаты для восстановления поврежденных домов по программе «єВідновлення», смогут подать отчет о выполненном ремонте на портале «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как происходит процедура

Если вы получили до 200 тысяч грн на восстановление дома, должны подать финальный отчет о выполненных работах.

Если большая сумма (на капитальные ремонты квартиры — до 350 тыс. грн, а частные дома — до 500 тыс. грн) — промежуточный и финальный отчеты. Ведь средства в таком случае засчитываются двумя траншами — 70% и 30%. И чтобы получить второй, нужно отчитаться об использовании средств первой выплаты.

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После этого местный совет посетит жилье и проверит состояние выполнения работ. И вы сможете подать заявление о получении второго транша.

В свою очередь финальный отчет о завершении ремонта необходимо подать в течение 15 дней после восстановления дома.

За какой период нужно потратить средства

Выплату за поврежденное имущество на сумму менее 200 тысяч грн нужно потратить в течение 12 месяцев. В то же время большую сумму — в течение 18 месяцев. По истечении срока остаток вернется в госбюджет.

Как подать отчет:

через приложение «Дія»: «єВідновлення» — Заявления о выплате — Сообщить о ремонте;

через портал «Дія»: Компенсация за поврежденное имущество — выбрать объект недвижимого имущества с заявлением в статусе Средства засчитано — Сообщить о ремонте;

в ЦПАУ или через нотариуса. Для этого необходимо иметь с собой паспорт и карту налогоплательщика. В отчет нужно добавить фотографии выполненных ремонтных работ или закупленных стройматериалов.

Справка Finance.ua:

с момента запуска программы «єВідновлення» украинцы уже подали 74 тысяч заявлений о получении финансовой помощи за поврежденное имущество. Из них 42,5 тысячи заявителей получили выплаты на восстановление домов.

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