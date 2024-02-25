«єВідновлення»: в 2024 году планируют обеспечить жильем 1 млн украинцев — Finance.ua
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«єВідновлення»: в 2024 году планируют обеспечить жильем 1 млн украинцев

Недвижимость
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«єВідновлення»: в 2024 году планируют обеспечить жильем 1 млн украинцев
«єВідновлення»: в 2024 году планируют обеспечить жильем 1 млн украинцев, freepik.com
В 2024 году планируется обработать 300 тыс. заявлений на компенсации за поврежденное и разрушенное жилье по программе «єВідновлення». Это позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев.
Об этом сообщила председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
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«Мы понимаем, что если сможем до конца текущего года обработать 300 тыс. заявок по обоим видам компенсации, что и ставим цель, это для нас будет огромной победой в этой сфере, таким образом мы обеспечим жильем примерно 1 млн украинцев», — сообщила Елена Шуляк.
По ее словам, в настоящее время направили около 85 тыс. заявлений по обоим видам компенсаций, из них проработано 65 тыс.
Она отметила, что необходимо сконцентрировать внимание на информированности граждан. Необходимо сообщать о возможности получения компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье.
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По данным опроса украинцев Transparency International Ukraine, чье имущество было повреждено или разрушено из-за российского вторжения:
  • 65% не подавали заявки на компенсации;
  • 37% считают, что государство имеет более насущные нужды;
  • 26% не верят в получение компенсации.
«Нам следует менять такие настроения и ожидания украинцев», — сообщила глава комитета.
Елена Шуляк отмечает, что дальнейшая реализация программы «єВідновлення» частично решает проблему с внутренне перемещенными украинцами и выехавшими за пределы страны из-за потери жилья.

Справка Finance.ua:

  • с момента запуска программы «єВідновлення» 42,5 тысяч заявителей получили выплаты на восстановление домов;
  • украинцы, которые получили выплаты на восстановление поврежденных домов по программе єВідновлення, смогут подать отчет о выполненном ремонте на портале Дія, а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение Дія.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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