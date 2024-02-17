Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика) — Finance.ua

Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика)
С начала запуска проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли 87,852 тыс. безработных. На зарплаты выделили 582 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
Начиная с 1 октября 2022 года, Госслужба занятости выдала 87 852 направления на выполнение общественно-полезных работ, в том числе больше всего — в Харьковской области (17 180).
Читайте также
Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных — Донецкая (11 170 направлений), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658) области.
В целом к проекту «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.
«На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах уже направлено 582 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, тогда как на 1 января 2023 года этот показатель равнялся 186,51 тыс. человек.
Напомним, программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.
Поделиться новостью