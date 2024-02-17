Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика)

Казна и Политика
15
Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика)
Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика), Фото: armyinform.com.ua
С начала запуска проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли 87,852 тыс. безработных. На зарплаты выделили 582 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.
Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика)
Начиная с 1 октября 2022 года, Госслужба занятости выдала 87 852 направления на выполнение общественно-полезных работ, в том числе больше всего — в Харьковской области (17 180).
Читайте также
Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных — Донецкая (11 170 направлений), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658) области.
В целом к проекту «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.
«На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах уже направлено 582 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.
По состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, тогда как на 1 января 2023 года этот показатель равнялся 186,51 тыс. человек.
Напомним, программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.