Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика) — Finance.ua

Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика) Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Работникам «Армии Восстановления» уже выделили 582 млн грн (инфографика), Фото: armyinform.com.ua

С начала запуска проекта «Армия восстановления» к выполнению общественно полезных работ уже привлекли 87,852 тыс. безработных. На зарплаты выделили 582 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Начиная с 1 октября 2022 года, Госслужба занятости выдала 87 852 направления на выполнение общественно-полезных работ, в том числе больше всего — в Харьковской области (17 180).

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Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных — Донецкая (11 170 направлений), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658) области.

В целом к проекту «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.

«На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах уже направлено 582 млн грн», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, тогда как на 1 января 2023 года этот показатель равнялся 186,51 тыс. человек.

программа Напомним, ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.

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