В Службе занятости сообщили, сколько украинцев сейчас имеют официальный статус безработного — Finance.ua

В Службе занятости сообщили, сколько украинцев сейчас имеют официальный статус безработного Сегодня 12:15 — Личные финансы

В Службе занятости сообщили, сколько украинцев сейчас имеют официальный статус безработного

По состоянию на 1 января в Украине статус безработного имели 96,1 тыс. человек, что вполовину меньше, чем годом ранее.

Так, по состоянию на 1 января 2024 статус безработного в Украине имели 96 120 человек, тогда как на 1 января 2023 этот показатель равнялся 186 508 человек.

В общем количестве зарегистрированных безработных женщины составляют 72 031 человек (74,9%). Количество зарегистрированных безработных мужчин составляет 24 089 человек (25,1%).

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Всего в 2023 году статус безработного имели 483,2 тыс. украинцев.

С помощью Службы занятости в прошлом году было трудоустроено 160,1 тыс. безработных. В целом управление ГСЗ помогло найти работу для 240,4 тыс. украинцев.

Кроме того, 18 052 человек получили ваучеры на обучение.

Помощь по безработице в течение 2023 года получали 323,6 тыс. граждан.

Справка Finance.ua:

председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что фактический уровень безработицы в Украине на конец 2023 почти вдвое превысил аналогичный показатель по состоянию на конец довоенного 2021 года;

во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размера минимальной заработной платы. На сегодняшний день это 6700 грн, а с 1 января 2024 года 7100 грн. Если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее семи месяцев, пособие назначается в минимальном размере, который на сегодняшний день составляет 1500 грн.

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Укрінформ По материалам:

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