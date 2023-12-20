В Украине осталось менее 100 тысяч зарегистрированных безработных: сколько получают пособие — Finance.ua

В Украине осталось менее 100 тысяч зарегистрированных безработных: сколько получают пособие Сегодня 08:05 — Личные финансы

В Украине осталось менее 100 тысяч зарегистрированных безработных: сколько получают пособие

Показатель официальной безработицы в Украине снизился до очередного минимума. Количество зарегистрированных безработных в ноябре сократилось до 95,4 тысяч, среди которых 71,4 тысяч — женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, публикуемые Национальным банком.

Читайте также Могут ли безработным отказать в праве на субсидию

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 89,8 до 39,8 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в ноябре составляет 49,4 тысяч (сокращение за месяц на 6,0 тысяч). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Читайте также Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15−70 лет — 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн человек.

Справка Finance.ua:

во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. В то же время Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 гривен до 1500 гривен. Беженцы получат 2500 гривен;

среди всех крупных городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве и Херсоне — в среднем 21 000 грн. При этом разброс огромный: например, в столице — от средних 75 000 грн у Team leader’ов (IT-специалистов, управляющих командой разработчиков) и военнослужащих, до 6 700 грн у руководителей кружков. В целом наихудшая ситуация с оплатой труда в Сумах;

Кабинет Министров прогнозирует среднемесячную заработную плату работников 21 809 гривен в 2024 году, 25 732 гривны в 2025 году, 30 260 гривен в 2026 году.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.