Могут ли безработным отказать в праве на субсидию — Finance.ua

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Могут ли безработным отказать в праве на субсидию

Казна и Политика
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Могут ли безработным отказать в праве на субсидию
Могут ли безработным отказать в праве на субсидию
Безработный может рассчитывать на получение субсидии, если он состоит на учете в Центре занятости.
Такое разъяснение дали в Пенсионном фонде Украины, ссылаясь на подпункт 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 21 октября 1995 года.
Семье не откажут в субсидии только в том случае, если безработный зарегистрирован официально. Поскольку сейчас большинство безработных по тем или иным причинам не состоят на учете в службе занятости, их семьям субсидии не дают.
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Таким образом, семьи, у которых есть безработные, не состоящие на учете в службе занятости, сегодня лишены права на субсидию. Причем многие из этих семей едва сводят концы с концами. А по окончании отопительного сезона, когда в Украине вырастут все тарифы на коммуналку, их положение может ухудшиться.
Заметим, что нетрудоустроенный член семьи должен официально состоять на учете в службе занятости именно в тот период, за который берут доходы семьи.
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При назначении субсидии на отопительный сезон берутся доходы всех членов семьи в I и II квартале текущего года. Таким образом, если безработный член семьи состоял на учете в службе занятости хотя бы месяц этого периода, семья имеет право претендовать на субсидию.
К примеру, в случае назначения субсидии на отопительный период 2023—2024 годов берутся доходы членов домохозяйства за 1 и 2 квартал 2023 года.
При этом многим украинским семьям субсидию продлят автоматически. В частности, если семья имела право на субсидию в сентябре, то на отопительный сезон помощь ей ​​будет продолжена автоматически. И это даже при том условии, если в неотопительный сезон размер субсидии был равен нулю.
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