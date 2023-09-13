Как будут назначены субсидии на отопительный период — ПФУ Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

На отопительный период 2023 — 2024 годов расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме (без обращения граждан) для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 грн.

То есть гражданам, которые уже являются получателями жилищной субсидии или которым в летний период была назначена нулевая субсидия, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо заявление и декларация подаются до конца календарного года.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.