Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика) — Finance.ua
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Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)

Личные финансы
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Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)
Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)
Чешская Республика занимает первое место среди европейских стран по уровню трудоустроенности населения. Согласно данным статистической организации Европейской Комиссии Eurostat, в Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС.
Средний уровень безработицы в странах ЕС составляет 5.9%, а в США — 3.8%.
Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)
Отдельно исследовали трудоустроенность молодежи в возрасте до 25 лет. Самый низкий показатель безработицы среди молодежи в Германии — 5.7%, а Чехия занимает второе место с показателем в 8.5%, близким к Литве — 8.6% и Нидерландам — 8.7%.
Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Испании — 26.8%, Эстонии — 23.5%, Греции — 22.5%, Италии — 22%.
Для сравнения, средний показатель для европейской молодежи до 25 лет — 14%.
Евростат также наблюдает разницу в уровне трудоустройства женщин и мужчин.
В Чехии, например, не трудоустроено 3.1% женщин и 2.1% мужчин. Наиболее выразительна разница в показателях в Греции — там без работы 14.4% женщин и 8.2% мужчин — и в Испании — 13.1% нетрудоустроенных женщин и 10% мужчин. Общий показатель в Евросоюзе таков: без работы в августе 2023 года было 6.2% женщин и 5.7% мужчин.
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По материалам:
uamedia
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