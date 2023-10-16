Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика) — Finance.ua

Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Где самый низкий уровень безработицы в ЕС (инфографика)

Чешская Республика занимает первое место среди европейских стран по уровню трудоустроенности населения. Согласно данным статистической организации Европейской Комиссии Eurostat, в Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС.

Средний уровень безработицы в странах ЕС составляет 5.9%, а в США — 3.8%.

Отдельно исследовали трудоустроенность молодежи в возрасте до 25 лет. Самый низкий показатель безработицы среди молодежи в Германии — 5.7%, а Чехия занимает второе место с показателем в 8.5%, близким к Литве — 8.6% и Нидерландам — 8.7%.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Испании — 26.8%, Эстонии — 23.5%, Греции — 22.5%, Италии — 22%.

Для сравнения, средний показатель для европейской молодежи до 25 лет — 14%.

Евростат также наблюдает разницу в уровне трудоустройства женщин и мужчин.

В Чехии, например, не трудоустроено 3.1% женщин и 2.1% мужчин. Наиболее выразительна разница в показателях в Греции — там без работы 14.4% женщин и 8.2% мужчин — и в Испании — 13.1% нетрудоустроенных женщин и 10% мужчин. Общий показатель в Евросоюзе таков: без работы в августе 2023 года было 6.2% женщин и 5.7% мужчин.

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uamedia По материалам:

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