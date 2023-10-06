Безработным увеличили минимальный размер пособия — Finance.ua

Безработным увеличили минимальный размер пособия Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Безработным увеличили минимальный размер пособия

Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице отдельным категориям граждан до 1500−2500 грн.

Это предусмотрено постановлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 14 сентября 2023 года № 60.

Постановлением установлен следующий минимальный размер пособия по безработице в размере 1500 гривен:

для молодежи, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место в случае регистрации в в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;

для одиноких матерей (родителей), осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью;

для одного из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком в случае регистрации в установленном порядке соответствующих лиц как безработных;

для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации безработным, имеют страховой стаж менее семи месяцев или уволены с последнего места работы из-за прекращения трудового договора и т. п.

Минимальное пособие по безработице в размере 2500 гривен установлено:

для взятых на учет внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты такого пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней;

для внутренне перемещенных лиц, находящихся на временно оккупированной или на территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющих необходимых документов, но сведения о которых есть в государственных реестрах.

Это постановление вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, и будет применяться с 31 июля 2023 года. По состоянию на 6 октября документ еще не опубликован.

Напомним, в августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Потребность работодателей в работниках выросла.

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Економічна Правда По материалам:

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