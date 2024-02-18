В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма — Finance.ua

В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма Сегодня 18:02 — Казна и Политика

В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма, Фото: webnode.com.ua

Для восстановления культурных объектов и туристической отрасли Украине понадобится около 9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные ЮНЕСКО.

По оценкам ЮНЕСКО, украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.

«По оценкам агентства, общая стоимость разрушений этих культурных объектов, а также тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около 3,5 миллиарда долларов», — пишет Associated Press.

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ЮНЕСКО заявила, что умышленное разрушение объектов культурного наследия, в том числе религиозных построек и артефактов, можно приравнять к военному преступлению.

Напомним, в 2023 году налоговые поступления от туристической отрасли увеличились на 3,2% по сравнению с 2022-м — до 2,049 млрд гривен. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив. По ее словам, туристическая отрасль продолжает работать несмотря на войну и даже демонстрирует хорошие финансовые показатели. Речь идет о росте налоговых поступлений по сравнению с 2022 годом.

Економічна Правда По материалам:

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