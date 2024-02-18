В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма

Казна и Политика
30
В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма
В ЮНЕСКО посчитали, сколько денег Украине требуется на восстановление культуры и туризма, Фото: webnode.com.ua
Для восстановления культурных объектов и туристической отрасли Украине понадобится около 9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные ЮНЕСКО.
Читайте также
По оценкам ЮНЕСКО, украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.
«По оценкам агентства, общая стоимость разрушений этих культурных объектов, а также тысяч других культурных ценностей по всей стране составляет около 3,5 миллиарда долларов», — пишет Associated Press.
Читайте также
ЮНЕСКО заявила, что умышленное разрушение объектов культурного наследия, в том числе религиозных построек и артефактов, можно приравнять к военному преступлению.
Напомним, в 2023 году налоговые поступления от туристической отрасли увеличились на 3,2% по сравнению с 2022-м — до 2,049 млрд гривен. Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив. По ее словам, туристическая отрасль продолжает работать несмотря на войну и даже демонстрирует хорошие финансовые показатели. Речь идет о росте налоговых поступлений по сравнению с 2022 годом.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.