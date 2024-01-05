Мировые места, которые закроют для туристов с 2024 года: список (фото) — Finance.ua

Мировые места, которые закроют для туристов с 2024 года: список (фото)
За время пандемии мировой туризм потерял много ресурсов и поклонников. И даже после того, как границы снова открыли, не все локации доступны для путешествий.
CNN рассказывает, какие известные памятники закроют для туристов в 2024 году.
Центр Помпиду, Париж
Внешне парижский музей выглядит довольно современно, хотя на самом деле ему уже более 60 лет. После летних Олимпийских игр в столице Франции летом 2023 года Помпиду закроют на модернизацию стоимостью 282 миллиона долларов.
Музей закрывают до 2030 года.
Splash Mountain, США
Один из самых известных аттракционов Disneyland Splash Mountain был создан, вдохновившись фильмом «Песня Юга».
Развлечение закрывают в Калифорнии и Флориде, чтобы открыть в измененном виде под названием «Приключение Тианы Байо». Теперь референсом стал фильм «Принцесса и жаба».
Нома, Копенгаген
Это лучший ресторан мира, официально заявивший о временном закрытии. Копенгагенский ресторан, популяризирующий новую скандинавскую кухню, не будет обслуживать своих клиентов в 2024 году.
В 2025 году заведение снова откроется в формате новаторской тестовой кухни, посвященной работе с пищевым инновациям и разработке новых вкусов.
«Призрак Оперы», Нью-Йорк
После 35 лет работы и почти 14 000 проведенных представлений культового мюзикла «Призрак Оперы». Последнее шоу отыграли на сцене Нью-Йорка в 2023 году.
Этот мюзикл стал самым продолжительным среди всех шоу Бродвея, опередив другие популярные мюзиклы, такие как «Кошки», «Отверженные» и «Припев».
Пергамский музей, Берлин
Музей будет закрыт до 2027 г. в рамках проекта модернизации. Он предполагает создание новой центральной пешеходной зоны, расширение выставочных залов.
В качестве запасного варианта путешественники могут посетить соседний музей Das Panorama, где будут выставлены экспонаты из Пергамского музея.
Скала слонового хобота, Тайвань
15 декабря популярное место для фотографий в Тайване, напоминавшее хобот слона, упало в море. Участок на северо-восточном побережье острова долгое время находился под угрозой обрушения из-за эрозии.
В 2010 году его заблокировали для доступа туристам во избежание несчастного случая.
Парк Хаятт, Токио
Парк Хаятт на момент открытия в 1994 году считали первой гостиницей в западном стиле в столице Японии. Но к своему 30-му дню рождения гостиница закроется в мае 2024 года, чтобы провести обновительные работы.
Нью-Йоркский бар на крыше закроется раньше, ремонт начнется в январе. Повторное открытие состоится в 2025 году.
Нотр-Дам, Париж
В 2019 году загорелся собор Парижской Богоматери. Президент Франции поначалу поддержал более современную реконструкцию знаменитой церкви, но традиционалисты победили.
Таким образом, 850-летнюю достопримечательность восстановят до ее первоначального вида. Повторное открытие Нотр-Дама планируется в декабре 2024 года.
Смитсоновский замок, Вашингтон
Главное здание музейного комплекса, которое часто называют Смитсоновским замком, закрылось в феврале 2023 года примерно на пять лет, чтобы завершить ремонт и модернизацию здания.
За это время для туристов также организуют цифровые туры, беседы и другие мероприятия.
Виноградник Леонардо да Винчи, Милан
В течение приблизительно 50 лет это было туристическое место. Но только до того, как миллиардер выкупил остатки итальянского виноградника Леонардо да Винчи в собственность.
Французский миллиардер Бернар Арно приобрел недвижимость в Милане в декабре 2022 года и не сделал никаких заявлений о том, смогут ли путешественники посетить виноградник снова.
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