Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года — Finance.ua

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Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года

Казна и Политика
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Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года
Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года
Европейский парламент на три года продлил так называемый «торговый безвиз» — приостановку действия квот и таможенных пошлин — для украинских железа и стали, учитывая, что с 6 июня 2025 года завершится действие общих автономных торговых мероприятий для украинских товаров, экспортируемых в Европейский Союз.
Об этом говорится в тексте законодательной резолюции Европарламента «Приостановка действия отдельных частей Регламента (ЕС) 2015/478 по импорту украинской продукции в Европейский Союз», утвержденной в четверг, 8 мая 2025 года, имеющейся в распоряжении «Европейской правды».
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Резолюция Европарламента продлит беспошлинный импорт в ЕС из Украины стали и железа до 5 июня 2028 года.
«В настоящее время Еврокомиссия работает над долгосрочным решением для обеспечения большей экономической прозрачности в торговых отношениях между ЕС и Украиной», — сообщили в пресс-службе Европарламента.
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«Украинская металлургическая промышленность является основой экономики Украины. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам со стороны россии», — заявила докладчик Европарламента, евродепутат из Швеции Карин Карлсбро (группа Renew).
За резолюцию проголосовали 354 депутата Европарламента, против — 147, воздержались — 53.
Законодательная резолюция вступит в силу после утверждения Советом ЕС и официальной публикации.
По материалам:
Європейська правда
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