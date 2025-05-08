Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года — Finance.ua

Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Европарламент продлил «торговый безвиз» для украинских стали и железа еще на три года

Европейский парламент на три года продлил так называемый «торговый безвиз» — приостановку действия квот и таможенных пошлин — для украинских железа и стали, учитывая, что с 6 июня 2025 года завершится действие общих автономных торговых мероприятий для украинских товаров, экспортируемых в Европейский Союз.

Об этом говорится в тексте законодательной резолюции Европарламента «Приостановка действия отдельных частей Регламента (ЕС) 2015/478 по импорту украинской продукции в Европейский Союз», утвержденной в четверг, 8 мая 2025 года, имеющейся в распоряжении «Европейской правды».

Резолюция Европарламента продлит беспошлинный импорт в ЕС из Украины стали и железа до 5 июня 2028 года.

«В настоящее время Еврокомиссия работает над долгосрочным решением для обеспечения большей экономической прозрачности в торговых отношениях между ЕС и Украиной», — сообщили в пресс-службе Европарламента.

«Украинская металлургическая промышленность является основой экономики Украины. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие работники ушли на фронт, а заводы подвергаются жестоким атакам со стороны россии», — заявила докладчик Европарламента, евродепутат из Швеции Карин Карлсбро (группа Renew).

За резолюцию проголосовали 354 депутата Европарламента, против — 147, воздержались — 53.

Законодательная резолюция вступит в силу после утверждения Советом ЕС и официальной публикации.

Європейська правда По материалам:

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