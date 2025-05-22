Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС — Finance.ua
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Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС

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Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС
Белгород-Днестровский порт откроет новый транзитный маршрут в ЕС
Белгород-Днестровский порт до конца 2025 года планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского союза по железной дороге через румынский город Галац, в котором расположен один из крупнейших европейских портов.
Об этом сообщил первый заместитель директора порта Игорь Билык.
По его словам, новый маршрут поставок в ЕС по железной дороге стал возможным благодаря капитальной реконструкции железнодорожного участка «Бендеры-Бессарабяска-Этулия-Джурджулешть» в Республике Молдова.
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Так, маршрут Белгород-Днестровский — Галац (Румыния) имеет протяженность 320 км: по территории Украины — 182 км, по территории Молдовы — 129 км, по территории Румынии — 9 км.
Стоимость масштабной модернизации 230 км железной дороги составляет 108 млн евро и реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Исполнителем работ по итогам конкурса выбрали ООО «Темиржол жендеу», входящее в состав группы компаний «Қамқор Менеджмент» из Казахстана. Работы начались в 2022 году и завершатся в этом году.
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«Завершение работ позволит снять ограничения по массе и скорости движения поездов (возрастет до 90 км/ч) и будет способствовать повышению уровня безопасности, сокращению сроков доставки грузов и созданию оптимальных условий для эффективной эксплуатации железнодорожного участка», — подчеркнул Билык.
Он добавил, что участок имеет важное значение для транзитной логистики в регионе и служит связующим звеном между железнодорожными системами Украины, Молдовы и ЕС.
Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана. Он находится на 59 га основной территории порта (имеет выходы к девяти причалам) и более 5 га территории портопункта Бугаз (один причал) в поселке Затока.
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Порт специализируется на перегрузке лесных и зерновых грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции. Основной деятельностью предприятия является вспомогательное обслуживание водного транспорта.
В феврале 2025 года было подписано основное соглашение купли-продажи ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт». В ноябре прошлого года, после многочисленных попыток, 13 аукцион по продаже порта завершился успешно.
Единственным участником торгов стало ООО «Топ-оффер», предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.
По материалам:
Діло
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