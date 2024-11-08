Белгород-Днестровский порт ушел с молотка за 90 млн грн — Finance.ua

Белгород-Днестровский порт ушел с молотка за 90 млн грн
Состоявшийся 7 ноября аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта завершился победой ООО «Топ-Оффер». Начальная стоимость лота составила 88,99 млн грн, а конечное предложение достигло 90 млн грн.
Об этом свидетельствует информация на сайте «Prozorro.Продажи».
Это уже 13 попытка продать госстивидор, и за это время цена лота снизилась на 100 млн грн, отметила директор порта Оксана Киктенко. Она выразила надежду на успешное завершение приватизации и новый этап развития предприятия.
Для завершения соглашения «Топ-Оффер» должен перечислить на счет Фонда госимущества Украины 108 млн грн с учетом НДС. Порт, расположенный на западном побережье Днестровского лимана, занимает 59 га и включает девять причалов, девять судов, четыре тепловоза и 18 портальных кранов. В феврале 2023 года предприятие уже выставлялось на аукцион, но предыдущие победители так и не произвели оплату.
ООО «Топ-Оффер», зарегистрированное в Киеве в 2023 году, специализируется в аренде недвижимого имущества, а его конечным бенефициаром является Евгений Богуславский.
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