В Украине построят шесть новых пунктов пропуска на границе и реконструируют имеющиеся — Finance.ua
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В Украине построят шесть новых пунктов пропуска на границе и реконструируют имеющиеся

Казна и Политика
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Украина планирует увеличить пропускную способность на западной границе. Это предусмотрено проектом Стратегии по развитию приграничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач.
Он пояснил, что из-за войны нагрузки на пункты пропуска возросли в разы, поэтому нужно адаптировать границу к имеющимся потребностям. Для этого и требовались Стратегия и Операционный план.
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По словам замминистра, презентованный проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры с Европейским Союзом и Молдовой до 2030 года — это ключевой документ, позволяющий подойти к вопросу развития границы на основе потребностей грузового и пассажирского потоков и с учетом приоритетов.
Кроме того, это один из индикаторов Ukraine Facility Plan. Срок его выполнения — декабрь этого года.
«Согласования от Еврокомиссии мы уже получили. Для этого провели несколько раундов встреч и переговоров, где анализировали каждый комментарий и искали оптимальные решения. Кроме Еврокомиссии также работали с местными властями. С каждой ОВА провели отдельные встречи, где согласовали приоритеты и совместные планы по обустройству границы», — рассказал Деркач.
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Как сообщил Деркач, документ сосредотачивается на нескольких ключевых целях.
В первую очередь, на увеличении пропускной способности пограничной инфраструктуры. Речь идет о реконструкции существующих пунктов пропуска и строительстве новых, включая подъездные пути.
Стратегия включает реконструкцию шести пунктов пропуска с Польшей, трех со Словакией и Венгрией, пяти с Румынией, и одиннадцати с Молдовой.
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Кроме того, запланировано строительство новых пунктов пропуска, в частности «Белая Церковь — Сигету-Мармацией», «Белая Криница — Климоуци», «Русская — Ульма» и «Шепит — Изворале» с Румынией, «Великая Паладь — Надьгодош», «Дыйда — Берегдароц» с Венгрией.
Среди целей также введение совместного контроля с соседними государствами, уменьшение времени ожидания в очереди и создание сети сервисных зон.
«Для реализации всех целей определены четкие задачи и результаты, которых хотим достичь. Важная часть стратегии — это мониторинг ее реализации, для этого в документе содержатся отдельные индикаторы. Операционный план содержит все необходимые задания и мероприятия по обустройству границы, объемы расходов и источники финансирования, сроки выполнения мероприятий по обустройству и строительству», — подчеркнул Деркач.
По материалам:
Діло
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