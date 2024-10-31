В Украине появятся новые пункты пропуска на границе с ЕС — Finance.ua

В Украине появятся новые пункты пропуска на границе с ЕС Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В Украине появятся новые пункты пропуска на границе с ЕС

На границе с Венгрией скоро заработает контрольно-пропускной пункт (КПП) Лужанка. В следующем году начнут строительство нового пункта Белая Церковь на границе с Румынией.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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По его словам, контрольно-пропускной пункт Лужанка будет работать для движения пустых грузовиков. Этим хотят разгрузить единственный грузовой пункт на границе с Венгрией Чоп-Захонь.

В этом году также планируют открыть пункт пропуска и для пассажирского транспорта — Большая Паладь. Работать он будет на временной инфраструктуре. Этот вопрос сейчас обсуждается с Венгрией.

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Вице-премьер-министр по восстановлению Украины говорит, что следующий этап работы на Закарпатье — реконструкция терминалов пункта пропуска Ужгород для разграничения грузового и пассажирского транспорта, что увеличит пропускную способность для грузовиков на 30%.

Кулеба рассказал, что в следующем году на границе с Румынией также планируется запустить строительство нового большого пункта пропуска Белая Церковь. Для его запуска румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса. Ранее глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко сообщал, что мост будут возводить за средства Румынии и ЕС, украинская сторона оплатит строительство дороги до пункта пропуска.

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