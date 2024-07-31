На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска — Finance.ua

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На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска

Казна и Политика
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На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открывают еще один пункт пропуска
Украина планирует расширить железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей, открыв новый пункт пропуска, а с Молдовой создадут комиссию по строительству моста через Днестр.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Последовательно модернизируем пограничную инфраструктуру. На границе с Польшей в соответствии с заключенным соглашением безопасности расширим автомобильное сообщение. В частности, будет открыт еще один пункт пропуска Нижанковичи — Мальховичи», — написал глава правительства.
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По словам Шмыгаля, на границе с Молдовой при поддержке USAID и Евросоюза идет системное обновление пунктов пропуска.
«Приняли решение о создании совместной украино-молдовской комиссии для строительства моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. Это будет ключевое звено транспортного коридора между Киевом и Кишиневом», — отметил премьер.
Шмыгаль также добавил, что система єЧерга масштабирована и уже работает на 28 пунктах пропуска. Ею воспользовались почти 1,4 млн грузовиков и 100 тысяч автобусов.
По материалам:
Корреспондент.net
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