С 1 октября закрывают один из пунктов пропуска на границе с Польшей — Finance.ua

С 1 октября закрывают один из пунктов пропуска на границе с Польшей Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В пункте пропуска «Нижанковичи — Мальховице» на границе с Польшей с 1 октября 2024 будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

С целью подготовки к открытию пункта пропуска «Нижанковичи — Мальховице» с 1 октября 2024 года будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях на участке границы «Нижанковичи» (Отдел таможенного № 5 таможенного поста «Смольница»).

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В Гостаможслужбе напомнили, что указанный участок границы предназначен для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения, общей массой более 7,5 тонн, за исключением транспортных средств, перемещающих опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимых в Украину для выпуска в свободное обращение.

Сообщается, что строительство пункта пропуска «Нижанковичи — Мальховице» польская сторона планирует завершить до конца 2024 года. Данный проект предварительно предусматривает полосы движения легковых транспортных средств весом до 3,5 тонн.

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Будущий пункт пропуска будет находиться в Самборском районе (нулевой километр дороги Т14−18 Нижанковичи — Самбор, Дрогобыч — Стрый).

Стоимость строительства перехода «Нижанковичи-Мальховичи» составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.

На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять совместный контроль.

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