С 1 октября закрывают один из пунктов пропуска на границе с Польшей — Finance.ua
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С 1 октября закрывают один из пунктов пропуска на границе с Польшей

Казна и Политика
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В пункте пропуска «Нижанковичи — Мальховице» на границе с Польшей с 1 октября 2024 будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
С целью подготовки к открытию пункта пропуска «Нижанковичи — Мальховице» с 1 октября 2024 года будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях на участке границы «Нижанковичи» (Отдел таможенного № 5 таможенного поста «Смольница»).
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В Гостаможслужбе напомнили, что указанный участок границы предназначен для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения, общей массой более 7,5 тонн, за исключением транспортных средств, перемещающих опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимых в Украину для выпуска в свободное обращение.
Сообщается, что строительство пункта пропуска «Нижанковичи — Мальховице» польская сторона планирует завершить до конца 2024 года. Данный проект предварительно предусматривает полосы движения легковых транспортных средств весом до 3,5 тонн.
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Будущий пункт пропуска будет находиться в Самборском районе (нулевой километр дороги Т14−18 Нижанковичи — Самбор, Дрогобыч — Стрый).
Стоимость строительства перехода «Нижанковичи-Мальховичи» составляет 109 млн злотых (около $27,1 млн), все расходы финансирует польская сторона.
На КПП украинские и польские таможенники и пограничники будут осуществлять совместный контроль.
По материалам:
Діло
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