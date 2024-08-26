В пункте пропуска «Шегини» на полтора месяца ограничивают движение — Finance.ua

В пункте пропуска «Шегини» на полтора месяца ограничивают движение Сегодня 19:48

В пункте пропуска «Шегини» на полтора месяца ограничивают движение

В пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе из-за ремонтных работ с понедельника, 26 августа, возможно замедление движения транспорта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

«26 августа в 9:00 в пределах пункта пропуска „Шегини“ начнутся ремонтные работы двух полос движения. Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины. Ремонт продлится полтора месяца», — говорится в сообщении.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Справка Finance.ua:

Недавно в Украине было завершено внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления во всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе.

Отмечается, что одной из ключевых составляющих новой системы стало ее интегрирование с новой автоматизированной системой управления рисками, позволяющей более эффективно выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу. Кроме того, она помогает качественно отрабатывать выявленные риски, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности в пунктах пропуска.



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