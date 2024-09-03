Таможенники предупредили о ремонте еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей — Finance.ua
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Таможенники предупредили о ремонте еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей

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Таможенники предупредили о ремонте еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей
Таможенники предупредили о ремонте еще на одном пункте пропуска на границе с Польшей
В Волынской области приступили к ремонту международного автомобильного пункта пропуска «Устилуг-Зосин» на участке въезда в Украину.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
«Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области приступила к ремонту МАПП „Устилуг-Зосин“ на участке въезда в Украину», — сказано в сообщении.
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Отмечается, что монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортными средствами по отдельным полосам движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска.
По проекту ремонтные работы будут продолжаться до 30 ноября 2024 года.
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В таможенной службе напомнили, что через МАПП «Устилуг — Зосин» разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов — в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн — на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).
Узнать об их накоплении в очередях перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты Гостаможслужбы.
По материалам:
Finance.ua
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