Украина вошла в список стран, использующих новейшую версию «таможенного безвиза» — Finance.ua

Украина вошла в список стран, использующих новейшую версию «таможенного безвиза»
Украинский бизнес среди первых 20 стран из 36 стран Конвенции о процедуре совместного транзита пользуется новейшей версией общей транзитной системы NCTS Фаза 5.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
NCTS — это ІТ-инструмент, который технически позволяет бизнесу использовать единую таможенную декларацию с единой гарантией для перемещений между 36 странами Конвенции.
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«С начала присоединения Украины к „таможенному безвизу“ динамика оформления деклараций в процедуре совместного транзита продолжает расти: на сегодняшний день Гостаможслужба оформила более 100 тыс. деклараций NCTS, из которых 21 тыс. — за 4 месяца использования NCTS Фаза 5», — сообщает Минфин.
Страны Конвенции приступили к разработке и переходу на NCTS Фаза 5 с марта 2021 года. В том же, 2021 году, Германия приступила к применению NCTS Фаза 5.
В 2023 году еще 13 стран совершили переход: Словения, Испания, Люксембург, Хорватия, Швейцария, Дания, Болгария, Латвия, Италия, Ирландия, Финляндия, Эстония, Чехия.
А в I полугодии 2024 г. к числу стран, использующих NCTS Фаза 5, присоединилась Украина вместе с еще 5 странами (Норвегия, Швеция, Сербия, Румыния, Кипр).
В июле этого года также присоединились Великобритания и Словакия.
Остальные 15 стран планируют завершить переход на NCTS Фаза 5 к концу 2024 года: Литва, Австрия, Северная Македония, Польша, Нидерланды, Франция, Турция, Португалия, Мальта, Греция, Венгрия, Андорра, Бельгия, Грузия.
Следовательно, у Украины на разработку NCTS Фаза 5 было на 1,5 года меньше, чем у других стран Конвенции, а также начала этот процесс еще во время работы Оценочной миссии до непосредственного присоединения к семье стран Конвенции 1 октября 2022 г.
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