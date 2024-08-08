В Минфине рассказали послам G7 свое видение реформы таможни — Finance.ua
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В Минфине рассказали послам G7 свое видение реформы таможни

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Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель Министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук презентовали Послам и представителям миссий стран-членов G7 в Украине свое видение и планы по дальнейшему внедрению реформы таможни.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Целью является трансформация украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности. Мы заинтересованы в развитии эффективной, высокотехнологичной и прозрачной таможни, требующей взвешенных решений и консолидированной поддержки», — отметил Марченко.
Сообщается, что с начала 2024 года таможенные поступления в госбюджет составляют около 329 млрд грн. В условиях военного положения все внутренние ресурсы направляются на обеспечение сектора безопасности и обороны, поэтому прозрачное выполнение таможенных пошлин является важным источником финансирования оборонных потребностей страны.
По материалам:
Укрінформ
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