В Минфине рассказали послам G7 свое видение реформы таможни — Finance.ua

В Минфине рассказали послам G7 свое видение реформы таможни Сегодня 15:15

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель Министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук презентовали Послам и представителям миссий стран-членов G7 в Украине свое видение и планы по дальнейшему внедрению реформы таможни.

«Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Целью является трансформация украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности. Мы заинтересованы в развитии эффективной, высокотехнологичной и прозрачной таможни, требующей взвешенных решений и консолидированной поддержки», — отметил Марченко.

Сообщается, что с начала 2024 года таможенные поступления в госбюджет составляют около 329 млрд грн. В условиях военного положения все внутренние ресурсы направляются на обеспечение сектора безопасности и обороны, поэтому прозрачное выполнение таможенных пошлин является важным источником финансирования оборонных потребностей страны.

Укрінформ По материалам:

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