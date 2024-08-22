ВР приняла законопроект, приближающий Украину к полному применению таможенного законодательства — Finance.ua

ВР приняла законопроект, приближающий Украину к полному применению таможенного законодательства Сегодня 15:13

Верховная Рада одобрила в целом закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза. «За» проголосовали 293 депутата.

Как комментируют решение ВР в Министерстве финансов Украины, этот документ приближает Украину к полному применению таможенного законодательства Европейского Союза и фактически завершает введение основной части таможенного права ЕС (EU acquis) в законодательство Украины.

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«Это крайне важно для нашей страны на этапе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Следующими большими изменениями в таможенное законодательство Украины ожидается принятие уже нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС», — говорят в Минфине.

Что изменится

В Государственной таможенной службе назвали основные изменения, предусмотренные законопроектом:

введение концепции таможенного представительства, аналогичной функционирующей в странах ЕС, с разделением видов представительства на прямое и непрямое, разграничение обязанностей и ответственности субъекта внешнеэкономической деятельности и его таможенного представителя;

постепенный в течение 18 месяцев переход предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на систему авторизаций, аналогичную действующей в ЕС: введение для таможенных брокеров, держателей таможенных складов, складов временного хранения и других единой системы критериев и условий для всех таможенных авторизаций;



внедрение европейской модели типов таможенных складов и расширение спектра услуг;



расширение возможности для АЭО подтверждать достаточность своего финансового положения;



внедрение европейского подхода к применению таможенных режимов;



приведение в соответствие с регламентами ЕС положения Таможенного кодекса Украины о доставке, предъявлении товаров, а также их хранении под таможенным контролем;



отмена необходимости вызова таможенника для осуществления перемещения товаров между объектами предприятия, на которые получены различные авторизации (например, между таможенным складом и авторизованным грузоотправителем или грузополучателем внутри одной территории предприятия);



развитие посттаможенного контроля и сочетание его с мерами таможенного аудита;



усовершенствование положения о содействии защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.



Кроме того, для усиления антикоррупционной составляющей в таможенных органах вводятся:

обнародование на официальном вебсайте Гостаможслужбы обезличенных текстов решений по результатам рассмотрения жалоб в течение трех дней с даты их принятия; право таможенных органов обмениваться информацией о таможенной стоимости товаров в электронной форме в формате международных стандартов обмена электронной информацией с таможенными органами иностранных государств.



Предполагаемые изменения вступят в силу через 6 месяцев после официального опубликования Закона. За это время Кабинет Министров и Министерство финансов должны утвердить все необходимые подзаконные акты.

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