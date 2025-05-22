Сколько Гетманцев предложил платить за рождение детей (комментарий) — Finance.ua

Сколько Гетманцев предложил платить за рождение детей (комментарий) Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Сколько Гетманцев предложил платить за рождение детей (комментарий)

В правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка. Такой проект Минсоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетания родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

Это прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он написал, что пока идет обсуждение законопроекта, но это положительный шаг в направлении решения демографической проблемы.

Гетманцев уточнил, что «речь идет не только о соответствующих выплатах, но и о комплексе других социальных мер. В частности механизмов сопровождения ребенка от рождения до совершеннолетия государством („єЯсла“, „Пакет школяра“ и т. п. )».

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Он напомнил: «Еще в 2021 году предложил законопроект об увеличении выплат при рождении детей. Он зарегистрирован в Верховной Раде и был поддержан соответствующим комитетом. Еще тогда, четыре года назад я предлагал увеличить выплаты за первого ребенка до 50 тысяч, за второго — 100 тысяч, за третьего — 150 тысяч. Такой пересмотр выплат тогда оценивался ориентировочно в +12 миллиардов гривен из бюджета ежегодно. Это абсолютно оправданные дополнительные расходы, и мы четко показать, из каких источников можно взять средства».

Гетманцев предлагает на сегодняшний день эту сумму необходимо проиндексировать. С учетом индексации от 50 тысяч до 75 тысяч и установлением больших выплат на второго и третьего ребенка.

«Понимаю, что мое предложение выглядит не так хайпово, как у некоторых коллег по парламенту, которые предлагают увеличить выплаты за рождение первого ребенка почти до 400 тыс. грн, а на вопрос о деньгах — кивают на Кабмин. Мол, пусть правительство считает расходы, ищет источники и вносит эти средства в проект бюджета. Но это не конструктивно. Я считаю, что с инициативами мы должны подходить ответственно. Предлагать то, что реально можно обеспечить, с учетом бюджетных возможностей или потенциала, откуда привлечь дополнительные средства. Искать компромиссы и создавать возможности. Только так мы сможем исправить критическую ситуацию с демографией в нашей стране», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Выплаты при рождении ребенка. На такое пособие имеют право все украинские семьи при появлении ребенка на свет. Сумма фиксированная — 41 280 грн. К тому же пособие выплачивают независимо от того, первый, второй или третий ребенок в семье.

Сразу после рождения ребенка семье выплачивают 10 320 грн. Далее за три года ежемесячная выплата составляет 860 грн.

В случае рождения ребенка каждая украинская семья имеет право на еще один вид пособия — пакет малыша. Ситуация здесь более оптимистичная, чем в случае с выплатами. Содержимое пакета пересматривается и время от времени обновляется. В последний раз это произошло в начале января 2024 года.

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