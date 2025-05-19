В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину — Finance.ua

В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину Сьогодні 11:30 — Казна та Політика

В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам

Про це свідчить проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Проєктом пропонується:

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);

надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів України після прийняття проєкту акта;

надавати допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після прийняття проєкту акта.

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При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.

Зараз допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Вона виплачується одноразово в сумі 10 320 гривень. Решта ж суми виплачується протягом 36 місяців, тобто по 860 гривень на місяць.

Нагадаємо, у 2024 році оновили «пакунок малюка». В оновлений «пакунок малюка» додали товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри і зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають.

Одинокі батьки та матері можуть оформити виплату на дитину онлайн — через «Дію».

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