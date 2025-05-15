Дублікат свідоцтва про народження чи шлюб: інструкція для українців в Україні та за кордоном — Finance.ua
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Дублікат свідоцтва про народження чи шлюб: інструкція для українців в Україні та за кордоном

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Дублікат свідоцтва про народження чи шлюб: інструкція для українців в Україні та за кордоном
Дублікат свідоцтва про народження чи шлюб: інструкція для українців в Україні та за кордоном
Якщо свідоцтво про народження, шлюб або смерть було втрачено, пошкоджено чи знищено, його можна отримати повторно.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Хто має право подати заяву

Згідно з законом, повторно свідоцтво можуть отримати:
  • особи, щодо яких складено актовий запис;
  • батьки, усиновлювачі, опікуни та піклувальники;
  • представники закладів, де постійно перебуває дитина;
  • органи опіки та піклування;
  • уповноважені родичі — зокрема, дідусі, бабусі, брати, сестри, тітки, дядьки, вітчим, мачуха (за довіреністю або за документами, що підтверджують повноваження).

Документи, які потрібно надати

Для подання заяви потрібно мати:
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  • для громадян, які проживають за кордоном — закордонний паспорт;
  • у разі подання через представника — довіреність або адвокатські документи.

Де подати заяву

Подати заяву на повторну видачу можна через кілька каналів:
  • До будь-якого відділу ДРАЦС, незалежно від місця реєстрації. Перелік відділів: https://is.gd/nby95l
  • До ЦНАПу — контакти доступні тут: https://is.gd/QGjtxR
  • Через портал «Дія»:
— авторизуйтеся;
— оберіть «Довідки й витяги»;
— вкажіть тип документа, причину повторної видачі та спосіб отримання;
— сплатіть послугу;
— підпишіть заяву через Дія. Підпис або інший КЕП.
  • За кордоном — у консульстві чи посольстві України.

Як отримати документ

Готове свідоцтво можна:
  • забрати особисто у відділі ДРАЦС;
  • отримати доставкою через відділення Укрпошти;
  • отримати кур’єром вдома.

Скільки це коштує

Ставка державного мита за повторну видачу складає 0,51 грн (0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян). Також можливі додаткові платні послуги, затверджені КМУ.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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