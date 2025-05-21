Задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд грн, — Гетманцев — Finance.ua
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Задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд грн, — Гетманцев

Казна и Политика
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Задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд грн, — Гетманцев
Задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд грн, — Гетманцев
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что задолженность по возмещению НДС перед бизнесом составляет более 30 млрд гривен.
Об этом он сообщил в telegram.
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«К сожалению, финансовым органам не удалось решить проблему роста остатка невозмещенных сумм НДС, о которой писал в прошлом месяце. Рост продолжился», — написал депутат.
По его данным, в январе-апреле 2025 года налогоплательщики получили 55 465,7 млн ​​гривен бюджетного возмещения, из которых:
— 11 825,2 млн гривен плательщиками режима экспортного обеспечения;
— 4 259,8 млн гривен плательщикам Клуба белого бизнеса.
Вместе с этим, остаток не возмещенных сумм на 1 мая вырос до 30 360,7 млн гривен и увеличился на 3 902,7 млн гривен по сравнению с предыдущим месяцем 2025 года.
На сумму роста остатка повлияло:
  • не перечисление Казначейством плательщикам НДС 4 448,3 млн гривен.
  • не исполнение решений судов, сумма в обжаловании возросла до 7 679,4 млн гривен;
  • рост объема заявлений о возмещении НДС, передаваемых в документальную проверку до 38,4% (от суммы заявки по сравнению с предыдущим годом рост составляет 22,26 процентных пункта (апрель 2024 г. — 16,14%).
В феврале 2023 г. Верховная Рада сократила сроки проверки возмещения НДС в 2 раза до 30 дней.
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В пятерку компаний, которым по состоянию на 25 февраля 2025 года были возмещены наибольшие суммы НДС, вошли: «Кернел-Трейд» — 7 702,167 млн ​​гривен, «Арселор Миттал Кривой Рог» — 6 988,430 млн гривен, «АДМ Юкрейн» — 5 3 506,494 млн гривен и «КАМЕТ СТАЛЬ» — 3 012,000 млн гривен.
По материалам:
Українські Новини
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