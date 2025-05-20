От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ — Finance.ua
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От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ

Личные финансы
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От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ
От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ
Дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Пенсия назначается детям до 18 лет независимо от их пребывания на содержании кормильца и детям, обучающимся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет.
Что касается размера пенсии по потере кормильца-военнослужащего, то он составляет от 30% до 70% суммы его денежного довольствия и зависит от причины смерти кормильца.
Если военнослужащий скончался (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в следующих размерах:
  • 70% его денежного довольствия (но не менее 7800 грн) родителям (одному из родителей), жене (мужу), одному ребенку;
  • по 50% его денежного довольствия (но не менее 6100 грн) на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.
От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ
Кроме того, согласно ст. 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) ветеранов и защитников Украины до пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.
Если кормильец погиб (умер) в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного довольствия.
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Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на такую ​​пенсию.
Заявление о назначении пенсии по потере кормильца подается членом семьи военнослужащего, который на момент смерти не получал пенсию, в орган, который назначает пенсию, через уполномоченный орган силовой структуры, в котором военнослужащий проходил службу. Если умерший кормилец уже получал пенсию, заявление следует подать в Пенсионный фонд. Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним или нетрудоспособным членам семьи кормильца подается законным представителем по месту жительства.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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