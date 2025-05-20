От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ — Finance.ua

От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ Сегодня 19:36 — Личные финансы

От 4700 до 7800 грн: как оформить пенсию детям погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ

Дети военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести, имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия назначается детям до 18 лет независимо от их пребывания на содержании кормильца и детям, обучающимся на дневной форме в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. Дети-сироты имеют право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Что касается размера пенсии по потере кормильца-военнослужащего, то он составляет от 30% до 70% суммы его денежного довольствия и зависит от причины смерти кормильца.

Если военнослужащий скончался (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсия назначается в следующих размерах:

70% его денежного довольствия (но не менее 7800 грн) родителям (одному из родителей), жене (мужу), одному ребенку;

по 50% его денежного довольствия (но не менее 6100 грн) на каждого ребенка, если в семье двое и более детей.

Кроме того, согласно ст. 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) ветеранов и защитников Украины до пенсии устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Если кормильец погиб (умер) в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного довольствия.

Читайте также Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда

Пенсия в случае потери кормильца назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на такую ​​пенсию.

Заявление о назначении пенсии по потере кормильца подается членом семьи военнослужащего, который на момент смерти не получал пенсию, в орган, который назначает пенсию, через уполномоченный орган силовой структуры, в котором военнослужащий проходил службу. Если умерший кормилец уже получал пенсию, заявление следует подать в Пенсионный фонд. Заявление о назначении пенсии несовершеннолетним или нетрудоспособным членам семьи кормильца подается законным представителем по месту жительства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.