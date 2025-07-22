Переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому, — Эрдоган — Finance.ua
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Переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому, — Эрдоган

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Переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому, — Эрдоган
Переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому, — Эрдоган
Европейский союз (ЕС) должен возобновить переговоры по интеграции Турции, поскольку нуждается в «таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует Anadolu.
Как отметил Эрдоган, ЕС не должен ждать и дня, чтобы возобновить и продвинуть переговоры о вступлении Турции.
«Мы ожидаем, что они поймут, что невозможно продвинуть отношения с той амбивалентной позицией, которую мы видели уже столько раз раньше. Учитывая события в Европе и ее окрестностях, а также расхождения во мнениях внутри ЕС, станет понятно, что союз нуждается в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция».
Президент Турции добавил, что его страна готова к полноправному членству, а «освобождение от устаревших, навязчивых политических взглядов может стать шагом, который откроет новую эру для ЕС»

Вступление Турции в ЕС

Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз еще в 1987 году, а статус страны-кандидата получила в 1999 году. Переговоры о членстве официально начались в 2005 году, однако с самого начала процесс был сложным из-за ряда политических, экономических и правовых разногласий между Турцией и ЕС.
В последующие годы переговоры практически остановились. Причины — нарушение прав человека, сворачивание демократии в Турции, конфликт вокруг Кипра и охлаждение отношений с европейскими странами.
По материалам:
РБК-Україна
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