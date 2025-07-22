Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП — Finance.ua

Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП
Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий украинских властей относительно НАБУ и САП.
Об этом, отвечая на вопросы корреспондентки «Европейской правды», заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.
«Сейчас этот вопрос не обсуждается», — заявил Мерсье.
Он пояснил, что когда речь идет о финансовой поддержке, которую оказывает ЕС Украине, существует ряд систем решений и механизмов контроля, которые теоретически могут быть применены.
«Таким образом, предохранительные механизмы существуют. Но посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого», — сказал представитель Еврокомиссии.
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В то же время он отметил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП.
«Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», — подчеркнул спикер.
Он подчеркнул, что ЕС оказывает Украине значительную финансовую помощь «при прогрессе в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления».
«Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права», — заявил представитель Европейской комиссии.
Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 12414, отдельные пункты которого подчиняют деятельность НАБУ и САП Генпрокурору.
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