Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП — Finance.ua

Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП Сегодня 15:11

Остановит ли ЕС финансирование Украины из-за проблем с НАБУ и САП

Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий украинских властей относительно НАБУ и САП.

Об этом, отвечая на вопросы корреспондентки «Европейской правды», заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается», — заявил Мерсье.

Он пояснил, что когда речь идет о финансовой поддержке, которую оказывает ЕС Украине, существует ряд систем решений и механизмов контроля, которые теоретически могут быть применены.

«Таким образом, предохранительные механизмы существуют. Но посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого», — сказал представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП.

«Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», — подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что ЕС оказывает Украине значительную финансовую помощь «при прогрессе в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления».

«Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права», — заявил представитель Европейской комиссии.

Напомним, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект № 12414, отдельные пункты которого подчиняют деятельность НАБУ и САП Генпрокурору.

Європейська правда По материалам:

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