Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — инструкция — Finance.ua
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Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — инструкция

Личные финансы
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Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — инструкция
Как подавать декларацию ФЛП, если нет дохода — инструкция
Когда физическое лицо-предприниматель прекращает деятельность при любых обстоятельствах и не получает прибыли, его обязанность подавать декларацию о доходах не исчезает автоматически.
Об этом рассказала эксперт Анастасия Штаньковская в комментарии Фактам ICTV.
Штаньковская объяснила, что все физические лица-предприниматели обязаны подавать декларации в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины. Даже если у ФЛП нет объекта налогообложения, то есть доходов, подлежащих декларированию, все равно нужно подавать нулевые отчеты.
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«Налоговая не может проверить, ФЛП получал или не получал доход в отчетном периоде или просто человек забыл подать отчет. Поэтому отчеты нужно подавать всегда», — подчеркнула эксперт.
За неподачу или несвоевременную подачу налогоплательщиком налоговой отчетности предусмотрена финансовая ответственность в виде штрафных санкций, которые придется уплатить в любом случае.
Предприниматели на упрощенной системе налогообложения при отсутствии доходов имеют право не подавать декларацию плательщика ЕН.
Предприниматели на третьей группе единого налога, у которых в отчетном периоде дохода не было, но при этом доход был в предыдущие периоды года, обязаны подавать декларацию, поскольку она заполняется нарастающим итогом.
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Плательщики единого налога третьей группы (физические лица — предприниматели), являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, ведут учет доходов и расходов по типовой форме и в порядке, установленных центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.
«Если за отчетный период у вас не было дохода и вам нужно подать нулевую отчетность ФЛП, вам следует придерживаться требований налогового законодательства. Обычно для этого нужно подать соответствующую декларацию, указав нулевой доход за отчетный период», — пояснила Штаньковская.
Эксперт пояснила, что уплата единого налога для ФЛП связана с размером их дохода:
  • ФЛП первой и второй групп уплачивают фиксированный размер единого налога в зависимости от выбранной группы;
  • ФЛП третьей группы уплачивают единый налог в зависимости от объема задекларированного дохода за отчетный налоговый период и выбранной ставки налогообложения.
«Если у вас не было доходов в течение определенного налогового периода, например, в конкретном квартале или году, то обычно не нужно платить единый налог. Кроме единого налога, физические лица-предприниматели также должны платить единый социальный взнос за себя и за наемных работников», — отметила Анастасия Штаньковская.
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Согласно ч. 12 ст. 9 закона № 2464 О сборе и учете ЕСВ, этот налог нужно уплатить независимо от финансового положения плательщика и размера полученных доходов. Также в законе отмечено, что уплата ЕСВ имеет приоритет по сравнению с другими финансовыми обязанностями плательщика налога, кроме обязательства выплачивать заработную плату наемным работникам.
Ч. 4 ст. 4 того же закона установлено, что от уплаты ЕСВ за себя освобождаются те предприниматели, которые получают пенсию по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста и получают соответствующие социальные выплаты.
Такие лица могут быть плательщиками единого взноса только при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
По материалам:
ICTV
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