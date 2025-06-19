Новые правила для ФЛП на фронте: Рада приняла поправки — Finance.ua
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Новые правила для ФЛП на фронте: Рада приняла поправки

Личные финансы
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Новые правила для ФЛП на фронте: Рада приняла поправки
Новые правила для ФЛП на фронте: Рада приняла поправки
Верховная Рада поддержала поправки к законопроекту, которые возвращают справедливость для ФЛП на фронте.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«В последнее время ко мне часто обращались военнослужащие-ФЛП — с наболевшими вопросами: налоговые льготы, долги, возобновление регистрации плательщика единого налога. Сегодня эти проблемы частично решены», — написал он.

Что изменилось

По словам Гетманцева, Верховная Рада поддержала его поправки, возвращающие справедливость для ФЛП на фронте.
  • ФЛП-контрактники также освобождены от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.
  • Налоговая автоматически получает данные о военных-ФЛП — и автоматически применяет освобождение. Ограничение в 10 дней на подачу документов отменено.
  • После демобилизации есть:
    ▪️ 150 дней на подачу отчетности без штрафов;
    ▪️ 180 дней на уплату налогов за работников — тоже без штрафов и пени.
  • Весь налоговый долг военных-ФЛП подлежит аннулированию.
  • Налоговая обязана возобновить регистрацию единого налога с даты ее аннулирования (если отменили из-за долга).
  • Если у налоговой нет информации о ФЛП-военном — можно подать заявление. Без ограничения во времени и с соблюдением всех прав.
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«Эти же правила — и в Законе о ЕСВ. Это решение — об уважении к тем, кто защищает страну. И о справедливости, которой они заслуживают», — подытожил нардеп.
Напомним, по статистике, которой ранее делился Гетманцев, по состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2,171 млн. С начала полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось на 178 815.
Также интересно, что наибольшее количество ФЛП было в декабре 2024 года — 2 179 533 ФЛП. Однако ожидается, что уже в июле 2025 года количество ФЛП превысит наибольший показатель декабря 2024 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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