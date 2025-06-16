Станом на середину червня кількість ФОП зросла до понад 2 млн — Гетманцев Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Станом на середину червня кількість ФОП зросла до понад 2 млн — Гетманцев

Станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2 171 191: на 70 535 ФОП у порівнянні з травнем 2024 року.

Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З початку повномаштабної війни кількість ФОП збільшилась на 178 815 ФОП.

Він нагадав, що починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб’єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб’єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 р — 2 179 533 ФОП.

У порівнянні з показником на середину червня 2025 року різниця складає 8 342 ФОП.

Як пише Гетменцев, очікувано в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024.

З його слів, «збільшення кількості ФОП не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується ФОП для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників».

Раніше Данило Гетманцев повідомив , що заборгованість з відшкодування ПДВ перед бізнесом складає понад 30 млрд гривень.

За його даними, у січні-квітні 2025 році платники податків отримали 55 465,7 млн гривень бюджетного відшкодування, з яких:

— 11 825,2 млн гривень платниками режиму експортного забезпечення;

— 4 259,8 млн гривень платникам Клубу білого бізнесу.

Довідка Finance.ua:

Від 1-го січня 2025 року для ФОП набули чинності нові податки. Так, починаючи від 1 січня 2025 року, для підприємців відновлюється норма щодо обов’язкової сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ), розмір якого становитиме 1 760 гривень на місяць.

Окрім того, закон встановлює обов’язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОПів — платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

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