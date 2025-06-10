«Тінь зникає»: що відбувається у сфері інтернет-послуг (думка Гетманцева) — Finance.ua
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«Тінь зникає»: що відбувається у сфері інтернет-послуг (думка Гетманцева)

Казна та Політика
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«Тінь зникає»: що відбувається у сфері інтернет-послуг (думка Гетманцева)
«Тінь зникає»: що відбувається у сфері інтернет-послуг (думка Гетманцева)
За підсумками 1 кварталу 2025 року сума сплачених податків у галузі зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд, грн у 2025-му.
Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Ще одна галузь, яка демонструє позитивні зрушення у детінізації — це сектор надання інтернет-послуг.
З його слів, значне зростання спостерігається серед юридичних осіб, тоді як ФОПи показали спад — це може свідчити про перехід галузі від моделі «кущів ФОП» на юридичні особи.
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На графіку вказана динаміка середньої заробітної плати у сфері.
Більшість компаній суттєво підвищили зарплати у 4 кварталі 2024 та 1 кварталі 2025.
Лише близько 10 компаній продовжують платити на рівні близько 10 тис. грн. Нагадаємо, середня зарплата в країні — більше ніж 24 тис грн.
«Це ще один сигнал, що ринок змінюється — прозоро працювати стає нормою. І до тих, хто ще в „тіні“. Може, варто вже менше витрачати на адвокатів, суди та ручних депутатів — і більше на податки та підтримку армії?» — написав він.
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Раніше писали, що в Україні минулого року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Зміни у податках для фізичних осіб та бізнесу в Україні пропонуються та можуть бути затверджені відповідно до затвердженої Кабміном в 2024 році Національної стратегії доходів до 2030 року, де йдеться і про прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб.
Також Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків.
За матеріалами:
Finance.ua
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